Alameda: Moradores e comerciantes na expectativa

Leonardo Oliveira Brito

A Prefeitura de Niterói anunciou a assinatura da ordem de início das obras de reestruturação urbana da via, uma das mais tradicionais e importantes da cidade. O município promete intervenções que incluem modernização dos corredores viários; melhoria e ampliação da rede de drenagem; pavimentação das vias; acessibilidade das calçadas e implantação de ciclovia. Todo o cabeamento será subterrâneo. Além de receber iluminação em LED e um novo paisagismo. A quadra esportiva será implantada embaixo do acesso à Ponte Rio-Niterói.



As obras de revitalização da Alameda São Boaventura readequarão as estações de ônibus para facilitar a entrada e a saída dos veículos. O modelo das estações será, segundo a Prefeitura, semelhante ao dos terminais do BHLS da Transoceânica, com a instalação de painéis eletrônicos. O prazo de duração das obras é de 18 meses após a assinatura da ordem de início das intervenções. Ou seja, junho de 2024.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carreira, afirmou que a obra dará aos moradores da região mais qualidade de vida.



“Essa obra vai revitalizar por completo a Alameda, com macrodrenagem, com a transformação do local em um ambiente acessível, vamos colocar toda a fiação de telefone e energia subterrâneas, além da instalação de ciclovias… outro ponto importante será a implantação de espaços de lazer para crianças e adultos em diversos pontos da Alameda, com parquinhos, quadras, mesas etc. Vai ser uma obra que, além de dar qualidade de vida a quem mora ou passa por lá, no sentido de melhorar a via e seus acessos, também vai dar ao local a bela apresentação que merece”, explicou.

Segundo o presidente da Nittrans, Gilson de Souza, cerca de 800 mil carros circulam mensalmente na Alameda São Boaventura. A via, ao mesmo tempo, é considerada estreita, com apenas três faixas distribuídas para cada sentido.

Na edição desta quinta-feira do Diário Oficial de Niterói, a Prefeitura homologou o resultado da licitação constando que a empresa que tocará as obras é a Consórcio Alameda São Boa Ventura – Fonseca, formada pelas empresas Construtora Metropolitana S/A e a Ecomix Gestão e Planejamento LTDA. O custo total será de 114.429.596,01 reais, tendo sido reduzido 18,92% do valor anterior. Inicialmente, a empresa fará o projeto executivo, com prazo de dois meses para ser desenvolvido. Após essa etapa serão efetivamente viabilizadas as intervenções na Alameda. O horário da intervenção também está sendo estudado a partir do projeto executivo, como forma de minimizar os impactos para motoristas e pedestres.



A reportagem de A TRIBUNA passou a manhã percorrendo toda a via e ouviu moradores, comerciantes, pessoas que trabalham e transitam por ali. Acima de tudo as pessoas enxergam as obras como positivas.

O trânsito caótico é uma grande reclamação e uma demanda urgente, segundo eles, que também chamam a atenção para as questões de sinalização e segurança. O entorno da Alameda é repleto de comércios como supermercados, padarias, bares, lojas, farmácias e clínicas de saúde. Milhares de pessoas circulam pela Alameda São Boaventura todos os dias e conhecem melhor do que ninguém a realidade do bairro e, por isso, podem ajudar muito opinando sobre o que pode ser feito efetivamente para melhorar a região.

O comerciante Renato Souza Pereira espera que a obra melhore a vida de todo mundo.

“Trabalho aqui há 14 anos e acho que a obra será positiva, acredito que ela vá melhorar a vida de todo mundo”, afirmou.



É a mesma opinião do aposentado Milton Gomes, que acredita que só o fato de melhorar o trânsito já seria uma ótima notícia, apesar de achar que será muito difícil.

“Para melhorar o trânsito em Niterói, só mágico. A solução seria fazer um viaduto, como a Perimetral, no Rio”, destacou



Porém, o morador gostou do anúncio da construção das ciclovias.

“As ciclovias são extremamente necessárias aqui. Eu ando de bicicleta e muitas vezes tenho que dividir a pista com os carros. É extremamente perigoso. Ainda mais com o tanto de motorista fazendo bandalha por aí”, completou Milton

Banca do Edson Carlos Oliveira

Fotos:Leonardo Oliveira Brito

Outro morador que celebra a implantação das ciclovias é o jornaleiro Edson Carlos Oliveira. Dono de uma banca de livros usados e entregador nas horas vagas, ele afirma que seu trabalho seria muito facilitado.

“Essa rua é muito estreita e o trânsito é ruim. Vim uma vez com mercadoria de ovos, feijão e pão e caiu tudo. Se essa obra trouxer a ciclovia de fato e melhorar o trânsito, será excelente para mim e para toda a população”, ressaltou.

As novas estações de ônibus podem enfim ser uma solução para a Adriana Marques, que vive no Fonseca desde criança e afirma que a colocação de baias e o espalhamento dos pontos de ônibus são um grande problema no momento.



“Antigamente você pegava um ônibus e o outro ponto não ficava tão longe. Hoje eu pego nesse ponto e o próximo eu tenho que andar mais de vinte minutos. Essas baias aqui sequer indicam quais são os ônibus que passam, a gente fica completamente perdido”.

A iluminação também está no plano de ação das obras. Rosilaine Silva, que mora na cidade do Rio e trabalha em Niterói, espera que os sinais sejam melhor iluminados.

“Várias vezes eu passo aqui e isso é de dia, de tarde e de noite, e falta iluminação nos sinais. Outro dia uma menina quase foi atropelada porque o sinal tava desligado na hora e o carro passou”, conta.



Associações comemoram

O projeto de revitalização da Alameda São Boaventura faz parte do Plano Niterói 450 Anos, no eixo Zona Norte, região para a qual estão previstos investimentos de R$ 415 milhões até 2024. O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, também comemorou.

“É a Zona Norte com projeto de Zona Sul. Temos o Centro Cultural, o Restaurante Popular e essa grande obra na Alameda agora”, afirmou.



Ilustrações: Prefeitura de Niterói





Morador da Vila Ipiranga e presidente da associação dos moradores do local, André Praxedes acredita que a obra, além de tudo, vai gerar muitas oportunidades para quem mora no entorno.

“Vemos com muito bons olhos essa obra que vai mudar a nossa casa. Espero que, além de trazer grande melhoria no acesso e no nosso entorno, traga muito empregos e oportunidades para os moradores da área”, conta.