AJUDA DA PREFEITURA À EMPRESAS TERÁ CARÊNCIA E PRAZO EXTENSO PARA PAGAMENTO

Na live de hoje, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) ,acompanhado do coronel Paulo Henrique, do coordenador de Integração, coronel Chagas e do secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, , disse que nos próximos dias haverá um crescimento da doença, mas que o município precisa seguir no isolamento social.

O secretário de Saúde disse que nas próximas semana vai trabalhar mais intensivamente nos sofrimentos das pessoas ao abrir um total de 150 leitos na cidade, através do Hospital da Região Oceânica, que funcionará exclusivamente para tratar os casos. “Estamos animados para o prazo de implantação de 20 dias do novo local que ajudará muito”, disse o secretário.

Já Rodrigo Neves, voltou a falar sobre a sanitização feita na cidade. Segundo ele, hoje será a vez do Morro do Preventório em Charitas, a receber a ação. O prefeito disse também que a partir de segunda-feira (30), vai fazer uma logística, como foi feito nas cestas básicas, para levar 80 mil kits de limpeza para as famílias de classe médias mais baixa e pobres. “As equipes médicas do Médico de Família vão fazer este trabalho com as orientações. Serão cinco produtos que vão chegar a cerca de 220 mil pessoas”, disse o prefeito.

O prefeito falou ainda que hoje, às 12h, as Secretarias municipais de Fazenda e Desenvolvimento vão anunciar todo o procedimento para que os cerca de 7 mil microempreendedores individuais saibam como fazer para conseguir os R$ 500,00, disponibilizados por três meses pela Prefeitura.

O prefeito também informou que alinhado com os vereadores, vai enviar na segunda feira projeto de lei para criar um fundo de apoio e crédito aos microempresários que possuem até 19 funcionários. “Será uma ação para manter os empregos no setor privado. Além de pagar os salários de até nove funcionários, a prefeitura irá pagar os juros do empréstimo que será disponibilizado às empresas, para que os empresários tenham juros zero, carência de três meses e 36 meses para fazer o pagamento. Nosso objetivo é deixar a economia de pé, estamos seguindo o exemplo de outros países e contamos com a ajuda do governo federal que precisa ter essa visão”, concluiu o prefeito.

SEGURANÇA – Na Live Rodrigo Neves ainda comemorou sobre um dado de redução expressiva da criminalidade em Niterói. Segundo ele, até hoje, o mês de março, pela primeira vez na história, não teve nenhuma morte na área da 78DP, que envolve os bairros da Engenhoca, Fonseca e Barreto.

Em São Gonçalo, o município registrou até ontem (26), 448 casos notificados sendo investigados por Coronavírus na cidade. Destes, 43 foram descartados e 4 confirmados.

“As pessoas infectadas são uma profissional que atua na rede de saúde da cidade do Rio de Janeiro, moradora do Porto Novo, 26 anos; uma mulher de 32 anos que acabou de voltar de viagem aos EUA e seu namorado, de 35 anos, ambos da Amendoeira, além de um homem de 32 anos, profissional de saúde e morador do bairro Mutuá. Os quatro estão em isolamento domiciliar com acompanhamento da equipe de saúde do município”, informou a Prefeitura.