Iabas diz que Hospital de Campanha de São Gonçalo pode ser entregue na quinta-feira

Com cronograma de conclusão, entrega das obras e inauguração adiada por duas vezes, até a manhã dessa terça-feira (19) a Secretaria de Estadual de Saúde não anunciou formalmente a data de funcionamento do Hospital de Campanha de São Gonçalo, no bairro Estrela do Norte. Havia expectativa de que a obra fosse entregue na quinta-feira (21), de acordo com O Instituto de Atenção Básica Avançada à Saúde (Iabas).

Na noite de segunda-feira (18) foi realizada a primeira reunião do Comitê de Supervisão dos Hospitais de Campanha, criado pelo Governo do Estado, com a presença de responsáveis pelo (Iabas), que ficará a cargo também do suporte à Secretaria de Saúde na fiscalização da estrutura montada, em caráter emergencial, para o atendimento às vítimas do coronavírus. O comitê passou a funcionar após a saída de Edmar Santos do cargo de secretário estadual de Saúde, entrando em seu lugar Fernando Ferry. Edmar permanecerá na pasta como secretário extraordinário.

Nota da Secretaria Estadual de Saúde – “A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que o Governo do Estado criou, nesta segunda-feira (18), o Comitê de Supervisão dos Hospitais de Campanha. Em apoio à SES, o grupo vai fiscalizar a estrutura montada pelo Estado para o atendimento às vítimas da Covid-19. O objetivo é garantir a melhor qualidade de assistência à população do Rio de Janeiro. Também nesta segunda-feira, foi realizada reunião dos membros do Comitê, incluindo o secretário de Estado de Saúde Fernando Ferry, com representantes da Organização Social Iabas. Na reunião, o Governo do Estado cobrou um plano imediato e concreto para a entrega das unidades, compra de equipamentos, contratação de pessoal e abertura de leitos. Na ocasião, a OS se comprometeu a apresentar este plano em até 48 horas. Por fim, a SES informa que um novo cronograma sobre a inauguração dos hospitais de campanha será informado em breve”.