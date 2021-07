Aída dos Santos ganha homenagem na sede do Botafogo

Na noite de sexta-feira (2) a ex-atleta olímpica e multicampeã pelo Botafogo Aída dos Santos, que mora em Niterói, ganhou uma lindíssima homenagem. Foi inaugurado o busto na sede de General Severiano em homenagem à ex-atleta, na sede do Botafogo. Ela foi a primeira mulher a participar de uma final olímpica em Tóquio, nas Olimpíadas de 1964, e apesar de ter ficado em 4º lugar, fez história no atletismo. A obra de arte foi esculpida pelo artista plástico Rodrigo Pedrosa, que também mora em Niterói.

A obra esculpida foi um presente para o Botafogo e a modelagem é da Aída ainda jovem nas Olimpíadas, inclusive com o uniforme que ela competiu. A verba para a execução do busto no processo de fundição foi reunida através de uma vaquinha virtual organizada por Rodrigo Pedrosa e também pela doação do botafoguense Rômulo Albuquerque, dono da Rio Arte Fundição.

Aída dos Santos foi um dos maiores expoentes do Botafogo na história dos esportes olímpicos. Além de participar dos jogos de Tóquio, a atleta também ficou na 20° posição do pentatlo feminino em 1968 na Cidade do México.