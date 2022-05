AI-5 e outros foram extintos

O Institucional número 5, o AI-5, defendida pelo deputado e ex-PM Daniel Silveira e outros extremistas, é parte de uma série que chegou até o AI-17.

Os Atos Institucionais (AI) foram instrumentos baixados pelo poder executivo no período de 1964 a 1969, durante a ditadura militar.

Foram editados pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ou pelo Presidente da República, com o respaldo do Conselho de Defesa Nacional. Todas estas normas estavam acima de todas as outras e até mesmo da Constituição (1946 e 1967). Esses atos não estão mais em vigor desde o fim do Regime Militar.

Entre 1964 a 1969 foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares.

O governo justificou dizendo que o objetivo era combater a corrupção e a subversão.

O AI-5 foi editado em 13 de dezembro de 1968. Em 12 artigos, concedia ao Presidente da República, dentre outros, os poderes de cassar mandatos, intervir em estados e municípios, suspender direitos políticos de qualquer pessoa e, o mais importante, decretar recesso do Congresso e assumir suas funções legislativas no ínterim.

O AI-5 também suspendeu o Habeas Corpus para crimes políticos. Por consequência, jornais oposicionistas ao regime militar foram censurados, livros e obras “subversivas” foram retiradas de circulação e vários artistas e intelectuais precisaram se exilar no exterior.

O AI-6 foi editado em 1 de fevereiro de 1969, reduziu de 16 para 11 o número de ministros do STF, sendo aposentados compulsoriamente Antônio Carlos Lafayette de Andrada e Antônio Gonçalves de Oliveira, que haviam se manifestado contra a cassação de outros ministros do tribunal. Estabeleceu também que os crimes contra a segurança nacional seriam julgados pela justiça militar e não pelo STF.

Em 7 de fevereiro, 33 cassações, entre elas de 11 deputados da ARENA, partido do governo. Seguiu-se nova lista no dia 16 do mesmo mês.

O último foi o AI-17, editado em 14 de outubro de 1969, autorizava a junta militar a colocar na reserva os militares que “tivessem atentado ou viessem a atentar, comprovadamente, contra a coesão das forças armadas”. Uma forma encontrada para conter a oposição encontrada pela indicação do general Emilio Garrastazu Médici para a presidência.

Várias vezes o presidente Jair Bolsonaro (PL) se colocou a favor do AI-5. Em julho do ano passado, falando a apoiadores no Palácio da Alvorada, ele disse que “”não é justo punir quem pede a volta do Ato Institucional Nº 05 (AI-5). (…) Entendo como liberdade de opinião. Você quer levantar um cartaz na rua pedindo pena de morte, faça o que você bem entender, isso é liberdade de expressão. Está na Constituição, eu respeito isso, outros não respeitam. Não é justo punir, abrir inquérito contra as pessoas”, alegou.

