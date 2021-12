AI-5, ano 53. Lembrar para não voltar.

Nesta segunda-feira,13 de dezembro, completa 53 anos do mais duro de todos os Atos Institucionais decretados durante o período da ditadura militar no Brasil, o AI-5. Assinado pelo presidente da República, Marechal Artur da Costa e Silva, o ato cassou os mandatos de parlamentares contrários aos militares, foram feitas intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados foram suspensas todas garantias constitucionais que eventualmente abriram caminho para a tortura e morte de oponentes do regime.

Presidente Artur da Costa e Silva assinando o AI-5



Através desses atos, em nome de um auto proclamado “Comando Supremo da Revolução” a Constituição foi “rasgada”, assim como direitos fundamentais como o habeas corpus.



Escrito pelo ministro Luís Antônio da Gama e Silva, o AI-5 foi uma resposta para casos como a passeata dos cem mil no Rio de Janeiro feita para protestar contra o assassinato do estudante Edson Luís de Lima Souto por um policial militar, e a decisão da Câmara dos Deputados que negaram a autorização para processar criminalmente o deputado federal Márcio Moreira Alves, que durante um discurso, em 2 de setembro de 1968, chamou o exército de “valhacouto de torturadores”. Ele pediu ainda que povo brasileiro boicotasse os desfiles do 7 de setembro, e às mulheres que se recusassem a se relacionar com militares. Além disso a ditadura teve licença para torturar, dar sumiço e assassinar pessoas ligadas à luta armada.

Edson Luis de Lima Souto, estudante assassinado por policiais militares



A primeira medida do AI-5 foi o fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado, o que durou até 21 de outubro de 1969. O AI-5 permitiu que o presidente da República de fechasse o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos estados, fossem dados toques de recolher em todo o país, a suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política.



O presidente podia também demitir ao bel prazer qualquer funcionário público (incluindo políticos oficialmente eleitos e juízes) se eles não cooperassem com o regime. O cidadão comum era proibido de votar caso não baixasse a cabeça para o regime e toda imprensa passou a sofrer violenta censura.



Entre os tantos jornalistas perseguidos temos o Jourdan Amora, fundador e diretor do JORNAL A TRIBUNA. Segundo ele, foi preso dentro do jornal devido as críticas aos desmandos do governo do integralista Raymundo Padilha, que era um defensor e porta-voz do movimento militar. Padilha foi escolhido pelo presidente Emílio Garrastazu Médici para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro.



Em abril de 1972 A TRIBUNA denunciou um esquema de corrupção envolvendo Raimundo Meireles Padilha, filho do governador. Sentindo-se ofendido pelo jornal, o governador determinou que fosse imposto o silêncio de forma violenta através da destruição de seus equipamentos. Determinou também a prisão de Jourdan.



E assim foi feito. No dia 20 de abril desse mesmo ano, o jornalista Jourdan Amora foi preso à meia noite, levado ao Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de Niterói. Em seguida, à Fortaleza de Santa Cruz, em Jurujuba.



“Foram no jornal me prender. Mas tinha alguns coleguinhas jornalistas lá comigo para acompanhar tudo e garantir a minha integridade física. Eles não iam poder fazer nada, mas era só para eles saberem quem estava me levando preso. Naquela época não podia nem noticiar que um jornalista foi preso”, conta Jourdan.



Após ser solto, proibido de criticar o governado o jornal iniciou uma série de reportagens com um círculo preto, onde, ao centro, vinha um quadro emoldurado com a figura do Poder Executivo. Essa era a representação do círculo de ferro em torno de Raimundo Padilha.



Ser um profissional de imprensa naquela época era correr risco de vida diariamente e a perseguição de Padilha ao jornal foi até o último ano do seu governo. Nesse período A TRIBUNA sofreu com a covarde fiscalização do Ministério do Trabalho, teve edições apreendidas e passou por pressão econômica.



Foram muitos os jornalistas que morreram e desapareceram nesse período. O momento que mais marcou e mobilizou até mesmo a imprensa internacional, foi a morte de Vladmir Herzog nas dependências do II Exército, em São Paulo.

Ele era um jornalista iuguslavo que veio para o Brasil devido a perseguição sofrida na Europa pós segunda guerra. Foi preso e assassinado por militares, embora em seu atestado de óbito constasse “suicídio” por enforcamento na cadeia. Apenas em 2013, após muita luta, sua família conseguiu modificar seu atestado de óbito, sendo a verdadeira razão “asfixia” e “lesões corporais”.

Corpo do Jornalista Vladmir Herzog



Nesse momento, movimentos de fora do país que lutavam por direitos humanos voltaram sua atenção para o Brasil e o povo ganhou força para ir às ruas e protestar pela liberdade.



O movimento ‘Diretas Já’, em 1984, levou milhões de brasileiros às ruas que pediam a eleição direta para presidente. Mas nesse primeiro momento, o pedido não foi atendido. Tancredo Neves foi escolhido como novo presidente, porém, morreu antes de tomar posse e quem assumiu foi seu vice, José Sarney. Em 1988 uma nova Constituição foi aprovada no país, trazendo, enfim, de volta a democracia.



O jurista Raymundo Faoro dizia que o AI-5 foi um hediondo inimigo do Brasil que precisa ser lembrado para não voltar.