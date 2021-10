Águas do Rio participa de reunião com moradores de São Gonçalo

Empresa realizou evento com líderes comunitários, antes mesmo de começar a operação plena, prevista para 1º de novembro

Empresa responsável por fazer o serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto no lugar da Cedae, a Águas do Rio lançou um programa social voltado para a população de São Gonçalo. Chamado de Afluentes, a iniciativa teve início nesta quarta-feira (19) no Centro Cultural Joaquim Lavoura e reuniu mais de 80 líderes comunitários de 40 regiões do município.

Diretor superintendente da empresa, Sérgio Braga afirmou que a iniciativa, chamada de Licença Social, procura se aproximar da população local, em especial das lideranças comunitárias, para entender de que forma a nova concessionária pode auxiliar o morador da área.

“Faz parte da nossa atuação construir o que chamamos de Licença Social para operar nas cidades onde estamos presentes, desenvolvendo uma relação de confiança com a sociedade. E para isso, o relacionamento constante, aberto e organizado com as lideranças de cada comunidade, de cada bairro, é fundamental. Essa é a essência do programa Afluentes”, comentou Braga.

Para a líder comunitária e moradora do Porto da Pedra, Karla Ribeiro, de 37 anos, o desafio a ser enfrentado é grande e a parceria com a população é fundamental.

“A expectativa é que a nova empresa venha com uma proposta renovada, com uma perspectiva inovadora para o fornecimento de água, o tratamento de esgoto, e que nós enquanto sociedade civil, representantes comunitários, possamos contribuir de forma positiva com a concessionária e representar as demandas da comunidade”, explicou Karla.

Além do município de São Gonçalo, Águas do Rio vai atuar em outras 26 cidades do estado, incluindo Itaboraí, Tanguá, Maricá, Ilha de Paquetá e o 3º distrito de Saquarema, que contempla Jaconé e Sampaio Correia. O Afluentes será implantado progressivamente em todas essas cidades. Em Itaboraí o evento será amanhã no Centro da cidade.