Águas do Rio faz balanço dos 100 dias de operação no Leste fluminense

Com 100 dias de operação, a Águas do Rio fez um balanço das atividades desenvolvidas na região Leste do Estado do Rio de Janeiro, nas cidades de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Tanguá e no 3º distrito de Saquarema. 13,3 quilômetros de novas redes de água beneficiaram em torno de 5.450 pessoas nesses municípios.

Entre as principais obras realizadas estão a implantação de 4,3 km de rede de água nos bairros Vila Iara, Mutuapira, Sete Pontes, Mutondo e Pacheco, em São Gonçalo, beneficiando cerca de 4 mil gonçalenses.

No distrito de Itaipuaçu, em Maricá, com 3,2 km assentados, a água tratada chegou para 900 pessoas da região, que antes não eram abastecidas. Quem fez questão de acompanhar toda a movimentação foi Clóvis Muniz, morador há 25 anos em Itaipuaçu. “Há anos eu espero por esse dia! Vocês chegaram e em menos de um mês eu tenho água na minha casa. Estou realmente surpreso com o atendimento e muito feliz!”.

Em Itaboraí, 180 moradores do bairro Outeiro das Pedras já percebem os benefícios da construção de 1,5 km de tubulação de água. No bairro de Jaconé, no 3º distrito de Saquarema, as obras fazem diferença na vida de 438 pessoas que agora têm acesso à água encanada e de qualidade como na de casa de Ana Maria Mendonça. “Finalmente vou ter água clarinha para lavar a minha roupa, que antes ficava amarela com a água de poço”, comemora a moradora de Jaconé.

Além das obras de implantação de redes, mais de 16.500 serviços foram executados neste período, entre eles: reparo de vazamento, desobstrução de redes e alteração cadastral.

O atendimento itinerante que vem sendo realizado pelas equipes do programa Vem Com a Gente (VCG) agilizam os resultados. Nesse programa, os agentes de saneamento vão de porta em porta, fazendo uma espécie de censo, onde atualizam os dados cadastrais, como a titularidade, vistoriam as redes de água e de esgoto existentes e se for necessário executam reparos e melhorias. Os agentes fazem novas ligações no sistema formal e promovem a inclusão na tarifa social. Mais de 13 mil visitas já foram concluídas e 1.600 famílias foram contempladas com a tarifa social.

“Além do VCG, a inclusão na tarifa social para famílias de baixa renda também é feita pelo nosso atendimento comercial e pelo programa social Afluentes. Nós tivemos uma atenção especial para empreendimentos residenciais como Minha Casa Minha Vida, que receberam a visita das nossas equipes e foram contemplados com a tarifa social. Ao todo, realizamos mais de 4 mil cadastramentos de moradores no benefício”, ressalta o diretor executivo na região Leste, Rafael Fendrich.

O Programa Afluentes, que tem como objetivo promover a integração entre os líderes comunitários e a concessionária, estabelecendo um canal direto de comunicação para dar mais agilidade na prestação dos serviços de água e esgoto, colabora continuamente com essas conquistas. Mais de 400 lideranças comunitárias interagem com a empresa, através WhatsApp e cerca de 300 serviços já foram executados nas comunidades.

Para o diretor-superintende da Águas do Rio na região, Sérgio Braga, os resultados positivos vêm do trabalho diário e do comprometimento de todos os profissionais da empresa.

“Temos o firme propósito de levar mais qualidade de vida para a população, contribuir com o meio ambiente e fomentar a economia local. Isso é o que nos move diariamente. Contamos com

colaboradores que foram contratados e capacitados para avançarmos com os nossos serviços, num curto espaço de tempo, e alcançarmos números significativos. O engajamento dos líderes comunitários, a parceria dos governos municipais e a confiança da população reforçam a trajetória para a universalização do saneamento básico”, conclui Sérgio.