Águas de Niterói recebe Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

A concessionária Águas de Niterói recebeu, no dia 9 de dezembro, em Campinas (SP), o Troféu Quíron Bronze – Nível I do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), na categoria “As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental (AMEGSA)”. O troféu, que é considerado o “Oscar” do saneamento, foi entregue em um evento, realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, que reuniu as melhores empresas e profissionais do setor no Brasil.

Outras concessionárias do Grupo Águas do Brasil também receberam o prêmio. Águas de Juturnaíba e Águas de Pará de Minas receberam o Troféu Quíron Bronze – Nível I, e Águas do Paraíba ganhou o Troféu Quíron Ouro – Nível II.

“O PNQS ajudou a reavaliar a nossa forma de gestão. Tivemos a oportunidade de treinar nosso time, melhorar nossos processos internos, e isso certamente trará melhores serviços prestados para a população de Niterói e consequentemente melhores resultados para a empresa. Ser vencedor do AMEGSA nos motivou ainda mais na busca pela excelência na gestão e tenho certeza que esse foi o primeiro reconhecimento de muitos que virão pela frente”, finaliza o diretor da concessionária, Felipe Turon.

Águas de Niterói assumiu, em novembro de 1999, os serviços de saneamento de Niterói. Hoje, 100% da população conta com água tratada e 95,5% de esgoto coletado e tratado. Niterói se consolidou como a primeira cidade em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o ranking do Instituto Trata Brasil.