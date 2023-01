Águas de Niterói realiza campanha de pagamento com o PicPay

FOTO: Campanha válida somente para pagamento de conta parcelada em 2x ou mais, de valor igual ou superior a R$30,00



A concessionária Águas de Niterói está realizando, de 16 de janeiro a 19 de fevereiro, a campanha para pagamentos pelo aplicativo PicPay. De um jeito prático, rápido e seguro, o PicPay permite que os usuários paguem sua conta de água em até 12x e ainda recebam uma parcela de volta por meio do cashback.

O PicPay é um aplicativo que pode ser baixado no celular (Android ou IOS) e o cliente consegue enviar e receber dinheiro, pagar contas, boletos e estabelecimentos, e comprar crédito para o celular, games on-line e muito mais.

Confira as condições:



– Campanha válida somente para pagamento de conta parcelada em 2x ou mais, de valor igual ou superior a R$30,00.

– O cashback é de 5%, limitado a R$700,00.

– Válido apenas para pagamentos realizados via cartão de crédito cadastrado no aplicativo PicPay.

– Campanha limitada a três pagamentos de conta por CPF.

– Para ter direito ao valor promocional, você deve inserir o código do cupom AGUAS2023, clicando em “Inserir Cupom Promocional ” na sua carteira.

– O valor promocional não é acumulativo, devendo ser utilizado em uma única campanha.

– Cashback calculado sobre o valor da conta.

– Dúvidas sobre o cashback? Consulte as Condições Gerais de Campanhas Promocionais do PicPay disponíveis no Menu “Ajuda” 》”Promoções” do aplicativo PicPay.



Para mais informações, acesse o site https://www.picpay.com/site ou baixe agora mesmo o aplicativo no seu dispositivo móvel.