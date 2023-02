Águas de Niterói inicia ‘Programa Trata Óleo’

A iniciativa busca minimizar impactos ambientais e colaborar para uma educação ambiental ampla



A concessionária Águas de Niterói, empresa do Grupo Águas do Brasil, deu início ao Programa Trata Óleo, que tem como objetivo descartar de forma adequada o óleo de cozinha usado, disponibilizando Pontos de Entrega Voluntaria (PEV) no município. A iniciativa busca conscientizar o maior número de pessoas, minimizar impactos ambientais e colaborar para uma educação ambiental ampla e efetiva.



O óleo tem alto poder poluente se descartado de forma errada, pois 1 litro de óleo é capaz de poluir até 25 mil litros de água. O descarte do resíduo na rede de esgoto, além de ser prejudicial ao meio ambiente, interfere no bom funcionamento das estações tratamento de esgoto e redes coletoras, pois o material solidifica, causando entupimentos e extravasamentos.



Para descartar de forma adequada o seu óleo de cozinha usado, basta comparecer a loja de atendimento da Águas de Niterói, na Rua Coronel Gomes Machado, 118, Centro de Niterói.



Outras empresas do Grupo – nos municípios de Resende (RJ), Petrópolis (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ); Pará de Minas (MG); e Jaú (SP) -, já contavam com o programa, que foi expandido para as demais concessionárias da organização nas cidades de Araçoiaba da Serra e Votorantim (SP); Araruama, Saquarema, Silva Jardim, Nova Friburgo, Paraty, Niterói e Paraíba do Sul (RJ).

Aprenda como descartar o seu óleo de cozinha usado:



1º passo: após o uso, espere o óleo esfriar na panela.

2º passo: despeje o óleo na garrafa usando um funil (não precisa peneirar).

3º passo: feche bem a tampa para evitar vazamentos, e guarde a garrafa com o óleo em um lugar protegido e arejado, longe do sol e do calor.

4º passo: assim que a garrafa estiver cheia, leve em um dos PEV da sua cidade, disponibilizado pelo Programa Trata Óleo e seus parceiros.