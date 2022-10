Águas de Niterói conquista troféu do PNQS 2022

Premiação foi na categoria “As Melhores em Gestão No Saneamento Ambiental”

A concessionária Águas de Niterói, empresa do Grupo Águas do Brasil, ganhou, na sexta-feira (21, o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento 2022 (PNQS) na categoria “As Melhores em Gestão No Saneamento Ambiental” e conquistou o Troféu Quíron Prata – Nível II (AMEGSA Clássico).

O resultado foi anunciado de forma on-line pelo canal da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), no YouTube. Na edição de 2021, a concessionária ganhou com o Troféu Quíron Bronze – Nível I.

“Essa premiação é muito importante para destacar a evolução dos processos e da qualidade na prestação de serviços da empresa. Em conjunto com o prêmio bronze do ano passado, demonstra que seguimos em uma curva crescente de evolução e que queremos mais. O prêmio é reflexo da dedicação e do empenho dessa equipe excepcional que é, sem sombra de dúvidas, o maior ativo que temos. Parabéns e obrigado a todos os envolvidos pela dedicação e pelo sucesso. Seguiremos nos dedicando e evoluindo em busca de mais qualidade”, afirma o diretor da concessionária, Bernardo Gonçalves.

O Grupo Águas do Brasil, uma das principais empresas privadas do setor de saneamento básico, atua em 15 municípios nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, atendendo mais de 5 milhões de pessoas.