Agricultores de Rio Bonito concluem curso de qualificação

Produtores rurais da cidade de Rio Bonito concluíram, ontem (24), o Curso de Boas Práticas na Fabricação de Doces e Compotas, que contarão com a certificação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Em parceria coma prefeitura da cidade e do Sindicato Rural de Rio Bonito, o objetivo é qualificar os produtores rurais, gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico para o município.

O Curso é um curso de aperfeiçoamento desenvolvido para profissionais que desejem aperfeiçoar seus conhecimentos relativos as Boas Práticas de Fabricação de alimentos. Para oferecer cursos gratuitos com o objetivo de qualificar a mão de obra local para atuar em propriedades rurais e na própria prefeitura. São cursos de Apicultura Intermediária, Proteção de Nascente, Tratorista Agrícola e Derivados de Mel, que já estão em andamento. Anunciados em março deste ano, esses cursos já estão com as turmas fechadas.

De acordo com a prefeitura, neste momento de pandemia é preciso aproveitar o tempo livre para obter conhecimento é uma forma inteligente de driblar o ócio imposto pela necessidade de se praticar o isolamento social. Devido ao quadro da pandemia, as turmas foram limitadas a, no máximo, 10 alunos para que fosse possível manter os protocolos preventivos para combater a Covid-19.