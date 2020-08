Agressor vai preso novamente em Itaboraí

O homem acusado de agredir a sua esposa há uma semana foi preso novamente, desta vez, por policiais da 71ª DP (Itaboraí). Na ocasião do crime o acusado, um vendedor atualmente sem emprego de 34 anos, tentou esganar a vítima, uma professora de inglês de 31 anos, que colocou nas suas mídias socais o “X” da campanha Sinal Vermelho e teve o seu pedido de ajuda atendido por uma prima que ligou para a polícia militar.

O homem chegou a ser preso por agentes da Patrulha Maria da Penha do 35º BPM (Itaboraí) em Porto das Caixas, porém pagou a fiança estabelecida na delegacia em R$ 3.000. Durante sessão na Central de Audiência de Custódia, em Benfica, Rio, na última quarta-feira, foi determinada pelo juiz responsável a prisão preventiva do homem realizada pela polícia civil na última sexta-feira. Na determinação do magistrado mesmo o crime sendo afiançável, o agressor deveria mantido preso por colocar em risco a integridade física e psicológica da mulher.

De acordo com a delegada Norma Lacerda, titular da 71ª DP (Itaboraí), o exame de corpo de delito da vítima constatou uma esganadura. Ainda de acordo com a titular, o relacionamento do casal acontecia há 16 anos sendo 12 dentro do matrimônio. A professora sustentava a casa e juntos o casal tem três filhos.

A vítima usou da criatividade para escapar do seu agressor. Ela mudou o seu status em um aplicativo e atualizou o seu perfil em uma mídia social com o “X” vermelho da campanha Sinal Vermelho lançada no dia 10 de junho com o apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) junto de prefeituras. A ideia inicial da campanha é da mulher vítima de violência doméstica escrever um “X” em uma das mãos com uma caneta, pilot ou batom e mostrar para um atendente de farmácia. O profissional então deve ligar para a polícia militar (190) e informar o nome e o endereço da mulher. Como era constantemente vigiada incluindo até mesmo as suas atividades no seu aparelho celular, a vítima teve então a ideia de escrever o “X” pelos meios digitais.