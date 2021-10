Agressões contra crianças e adolescentes chega a quase 120 mil

O Ministério da Mulher, informou que as denúncias de agressões contra crianças e adolescentes chegou a marca de 119,9 mil entre os meses de janeiros a setembro de 2021. Os números são dados pelo Disque 100, no ano passado todo o total de denúncias chegou a 153,4 mil.

Cerca de 66% dos casos de agressão ocorrem em casa (79.872), segundo o levantamento, a agressão vem principalmente dos pais, cerca de 51.293 das agressões foram feitas pelas mães e 20.296 pelo pai, os levantamentos não dizem exatamente qual tipo de agressão foram sofridas.

O governo federal, disponibiliza vários canais para o atendimento das vítimas de abuso infantil, entre elas a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que funciona pelo serviço Disque 100 e agora possui um número de WhatsApp e Telegram, neste último é só digitar ‘Direitoshumanosbrasilbot’ que aparece o ‘bot.’.

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do governo federal, possui uma cartilha, com informações sobre abuso sexual e nela constam informações como os conceitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescente, mitos e verdades sobres os crimes, falando também sobre métodos do agressor e perfis de vítimas.