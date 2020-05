Agora vai: Iaba diz que amanhã vai inaugurar Hospital de Campanha de São Gonçalo

Finalmente a inauguração do Hospital de Campanha em São Gonçalo, dedicado ao combate à Covid-19, será realizado amanhã (26), às 10h. Segundo o médico Hélcio Watanabe, superintendente do Iabas, o hospital já estará pronto para receber os primeiros pacientes na quarta-feira (27), o que dependerá agora do sistema de regulação.

A unidade já conta com dez respiradores em UTIs e vai receber mais 40 importados da China passando a operar com 50. Após a chegada dos próximos carregamentos, o objetivo do Iabas é que todos os 80 leitos de UTI tenham respiradores. No total, a unidade terá 200 leitos.

Cada aparelho custou US$ 15 mil dólares, fora as despesas com transporte e importação, que são do comprador. Os aparelhos são de alta tecnologia, com bateria de lítio, e pesam 350 quilos cada.

Na manhã de hoje chegaram ao Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, 135 aparelhos respiradores importados pela organização social Iabas de um fornecedor chinês para serem distribuídos pelos hospitais de campanha do Estado do Rio. Os aparelhos vieram em um avião cargueiro fretado pelo Iabas exclusivamente para trazer os aparelhos da cidade de Shenzhen, na China, com escalas em Miami e Manaus. Os respiradores estão no terminal de cargas do Galeão, já liberados pela Receita Federal e aguardando autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para serem imediatamente levados aos hospitais.

Segundo o Governo do Estado, ao todo, o Iabas comprou 500 respiradores da empresa Shenzhen Comen Medical. “Um cargueiro com mais 50 respiradores deve sair de Shenzhen ainda esta semana, e outros 50 aparelhos devem ser enviados na semana que vem. O calendário de entrega dos aparelhos comprados na China vai até junho”, disse no texto. A organização social diz que já tem 91 aparelhos em operação, e que deve receber outros dez comprados no Espírito Santo. Somando aos 500 comprados na China, os hospitais do Rio vão contar com 601 aparelhos.

IMBRÓGLIO — A população de São Gonçalo, que espera a inauguração do hospital de campanha do Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, próximo ao Centro, já tomou dois bolos. Primeiro quando a previsão estava marcada para o início de maio e depois quando o ex-secretário Edmar Santos marcou para às 10h do domingo, dia 17 e não aconteceu. Por causa dessa inauguração 20 ventiladores novos, que foram retirados do hospital de campanha do Maracanã, na Zona Norte do Rio, e levados para o de São Gonçalo, estão sendo investigados pelo estado.