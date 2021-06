Agetransp nega aumento na linha Praça XV – Charitas das Barcas

A CCR Barcas S/A pediu revisão da tarifa para a linha Praça XV – Charitas. A concessionária queria aumentar o valor da passagem de R$ 16,90 para R$ 19,09 alegando que a diminuição de pessoas usando o transporte devido a pandemia, estava causando prejuízo. O pedido não foi aceito pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

A decisão da Agetransp foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) desta quarta-feira (9). Atualmente, a linha não está operando. O serviço foi suspenso em março do ano passado, quando o então governador Wilson Witzel decretou restrições de circulação para controle da pandemia de Covid-19. Desde então, o serviço não foi mais retomado.

Na última segunda (7), foi divulgado que, de acordo com a Secretaria de Estado de Transportes, a linha não voltaria mais a operar devido a “dificuldade em manter o subsidio contratual com a concessionária”.

O contrato com o Governo do Estado vence, no entanto, em fevereiro de 2023. Uma nova licitação de concessão do serviço está sendo preparada.