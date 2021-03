AgeRio inicia estruturação de linha de crédito para Nova Friburgo

A elaboração de uma linha de crédito adequada às necessidades do setor de Moda Íntima de Nova Friburgo teve a primeira etapa em reunião online da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) com representantes do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo (Sindvest), da Firjan Centro-Norte, da Regional Sebrae Serrano, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais, da Prefeitura de Nova Friburgo, além de empresários locais. Os participantes destacaram os pontos iniciais que deverão ser alinhados entre a Agência e os setores interessados.

O presidente da Agência, André Luiz Vila Verde, destacou a importância do trabalho que a AgeRio tem feito desde fevereiro, quando foi lançado o projeto de mapeamento de Arranjos Produtivos Locais (APLs) para entender as reais necessidades dos microempreendedores e das empresas no geral. Segundo ele, uma das linhas possui taxa de 3% ao ano, um ano de carência e um período de 12 meses para pagar.

O presidente do Sindvest, Marcelo Porto, ressaltou que a economia não pode parar, mesmo no momento da pandemia e que os empresários têm se mostrado comprometidos com as medidas de prevenção ao novo coronavírus: “O APL de Nova Friburgo é bem estruturado e o sindicato poderá contribuir em parceria com a AgeRio, Firjan e o Sebrae. É importante que o empresário tenha orientação”.

Segundo a presidente da Firjan Centro-Norte, Márcia Carestiato Sancho, a AgeRio se mostrou muito disponível e atenta às carências das empresas do APL de Moda Íntima, inclusive com a possibilidade de facilitar o acesso ao crédito com prazos mais longos, carência e juros menores.