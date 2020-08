Agentes realizam operação no Rio e 18 estados contra lavagem de dinheiro do tráfico

Agentes federais e da Polícia Civil realizam hoje uma operação conjunta em 19 estados, entre os quais no Rio, e Distrito Federal, denominada Operação Caixa Forte, contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A polícia investiga que bandidos envolvidos com o grupo, que estão presos em unidades prisionais federais, recebiam auxílio mensal por ocuparem cargos altos na hierarquia do crime.

A força-tarefa da Polícia Federal, que coordena operação, bloqueou por ordem judicial, cerca de R$ 252 milhões em contas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). São cumpridos mais de 600 mandados de prisão na operação que investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados pelo PCC. De acordo com a PF, essa é a maior operação da corporação em número de estados, mandados e valores apreendidos. Só em um endereço, em Santos, no litoral de São Paulo, foram apreendidos R$ 2 milhões e US$ 730 mil.

A investigação apontou que 210 criminosos, que atualmente cumprem pena em presídios federais recebiam um auxílio mensal da facção por terem carghos de comando da organização criminosa, ou por já terem assassinado servidores públicos.

Os pagamentos eram feitos por maio de contas de pessoas que não integravam a facção, para tentar enganar as autoridades. Dos 600 mandados expedidos pela Justiça, 422 são de prisão, e parte destes (173) são contra criminosos que já estavam presos. Entre os alvos estão integrantes da facção, familiares, e envolvidos em lavagem de dinheiro para a organização.

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO), composta por PF, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Penitenciário Nacional (Depen) de MG e Federal. Mandados estão sendo cumpridos no Rio, Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e São Paulo.