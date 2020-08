Agentes prendem quadrilha envolvida no assassinato de sargento da PM em São Gonçalo

Agentes do Serviço de Inteligência do 35º BPM (Itaboraí) prenderam, na manhã dessa sexta-feira (07) uma quadrilha, acusada de envolvimento na morte do sargento PM Leandro dos Santos Tinoco, de 37 anos, no dia 9 do mês passado. A ocorrência será registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG), que investiga a morte do policial militar.

O serviço reservado apurava informações sobre o esconderijo do bando, que também tem envolvimento em várias ocorrências de roubos e acabaram descobrindo o esconderijo do bando, na Estrada do Comperj, em Guaxindiba, São Gonçalo. Quatro criminosos foram presos, e com eles a polícia apreendeu um veículo, modelo Celta, além de dois revólveres, sendo que uma das armas foi a mesma usada para assassinar o militar.

Tinoco foi morto a tiros nas dependências de um ferro-velho, situado no bairro Colubandê, também em São Gonçalo e logo depois policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) conseguiu prender um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi capturado com a arma do sargento que havia sido assassinado.

Também depois do crime o Portal Procurados divulgou cartaz para ajudar a DHNSG e o Grupo de Pronta Resposta da Coordenadoria de Inteligência da PMERJ (GPRI) com informações que pudessem identificar e localizar os envolvidos na morte do sargento. Tinoco trabalhava na DGP (Diretoria Geral de Pessoal) e atendia ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele estava de folga quando foi atacado a tiros por ocupantes de um veículo, modelo Fiat Punto, na Rua Romão Cardoso.