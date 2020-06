Agentes prendem fornecedora de drogas para o consumo de detentos

Agentes da Superintendência de Inteligência, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), prenderam no sábado (6) uma mulher, que era fornecedora de drogas para detentos do Complexo Penitenciário de Genricinó, na Zona Oeste do Rio. A ocorrência foi divulgada nessa segunda-feira (08). A acusada, que não teve a identificação divulgada, era envolvida num esquema de distribuição de entorpecentes, onde recrutava outras pessoas, que visitavam os detentos, para realizarem as entregas.

As drogas seriam provenientes do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e com a mulher foi apreendido 1,1 kg de maconha, além de meio quilo de pasta de cocaína, um celular, e R$ 2.590. A Seap informou ainda que a mulher possuía outras duas anotações criminais, sendo uma delas por tráfico. Ela foi conduzida e autuada na 34ª DP (Bangu).