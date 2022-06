Agentes de trânsito autuam 100 veículos em faixas seletivas

Cerca de 100 motoristas foram autuados na primeira semana do retorno na fiscalização nas faixas seletivas da Avenida Roberto Silveira, em Icaraí; e na Alameda São Boaventura, no Fonseca. Desde o último dia 30, a Prefeitura de Niterói retomou a fiscalização nas faixas, que são destinadas a ônibus, táxis e vans.

A Subsecretaria de Transporte e Trânsito informou que, de acordo com levantamento mais recente, na primeira semana de atuação dos agentes de trânsito (de 30 de maio a 3 de junho), aproximadamente 100 autuações foram contabilizadas nos dois pontos estratégicos da operação, na Av. Roberto Silveira e Av. Alameda São Boaventura.

O órgão ainda ressaltou que o objetivo da operação é coibir as irregularidades que vêm acontecendo nessas vias, onde, também segundo informações da secretaria, já houve um trabalho educativo. Os agentes estão autuando os veículos que se utilizam das faixas seletivas de forma irregular.

A ação acontece durante todo o dia e é intensificada nos horários de maior fluxo (das 7h à 10h e das 17h às 19h30). É importante frisar que a medida faz parte de uma série de ações de reorganização nos transportes da cidade, que incluíram mudanças em diversas linhas de ônibus.

Ônibus

Na Região Oceânica, a OC3 (Engenho do Mato – Centro, via Transoceânica) deixou de passar pela Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, passando a seguir pela Avenida Almirante Ary Parreiras e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí). A medida faz com que a frota das linhas 46 (Várzea das Moças – Centro) e 38A (Itaipu – Centro, via Engenho do Mato) sejam gradativamente reduzidas a partir deste mês.

Já na Zona Norte, a linha 62A (Caramujo – Charitas) deixou de existir. Sua frota passou a reforçar as linhas 26 (Caramujo – Centro) e 26A (Morro do Céu – Centro)

Na Zona Sul, a linha 57 (Santa Rosa – Centro, via Rua Fagundes Varela), deixou de fazer ponto final na altura da Comunidade do Viradouro. O serviço passou a ser circular, saindo do Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, no Centro, seguindo pela Rua Fagundes Varela, mas ao Centro, em seguida, pela Rua Miguel de Frias e Praia de Icaraí.

Por fim, em Pendotiba, a linha 48 (Rio do Ouro – Centro) ganhou uma variante, que passa pela Praia de Icaraí, denominada 48SP. Já as linhas 54 (Sapê – Piratininga) e 52A (Baldeador – Charitas) agora rodam somente em horários de pico, no período entre 5h e 10h e entre 16h e 20h.