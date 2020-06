Agentes da PRF recuperam carros roubados na Ponte Rio-Niterói

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois carros roubados na Ponte Rio-Niterói, próximo à Praça do Pedágio, entre a manhã e tarde desse terça-feira (02). Policiais estavam em fiscalização, quando pararam um carro, que seguia sentido Niterói. Durante a abordagem, verificaram que o veículo possuía adulteração e havia sido roubado em Bangu, na Zona Oeste do Rio, em 2018. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).

No horário da tarde, os policiais observaram um outro veículo, que transitava pela Ponte Rio-Niterói, e durante a abordagem, o condutor, de 27 anos, apresentou o documento do veículo com indícios de serem adulterados. As equipes realizaram uma verificação dos elementos identificadores do veículo e constataram que este possuía registro de roubo, em setembro do ano passado. O carro e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Niterói.