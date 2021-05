Agentes da Guarda e da Defesa Civil participam de Curso de Operação e Resgate

Integrantes da Guarda e da Defesa Civil Municipal de Rio Bonito participaram do curso de Treinamento e Capacitação Técnica e de instrução MARC 1, na sexta-feira (21) que é o protocolo a ser utilizado em ambientes de conflito armado, realizado no Centro Administrativo da prefeitura, na Praça Cruzeiro. O curso, que teve aulas teóricas e práticas, tem o objetivo treinar os agentes para fazer o uso de técnicas e procedimentos específicos para atendimento das vítimas de áreas conflagradas, valorizando a segurança da equipe e a retirada rápida do local.

O curso, que é uma parceria entre a prefeitura de Rio Bonito e Centro de Formação de Socorristas, foi ministrado pelo bombeiro militar, Anderson Nascimento, e aborda questões sobre legislação internacional em atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida (primeiro atendimento), e também em relação aos procedimentos que podem ser feitos antes da chegada da ambulância, além de utilização de prancha, colar cervical e imobilização de acidentados, entre outros.

“Essa troca de informação é muito importante. Dividimos conhecimentos e fizemos novos laços de amizade com todos. Essas informações irão fazer toda diferença no trabalho diário que os guardas e agentes de Defesa Civil municipal irão executar. Eles terão outro olhar guando precisar fazer um atendimento de um acidente ou simplesmente abordar uma pessoa que passa mal na rua”, garante o Bombeiro Militar, Anderson Nascimento, que ministrou o curso.

“Esse curso é muito importante para o aprimoramento dos agentes da Defesa Civil e para o trabalho da Guarda Municipal, que é feito também nas ruas, principalmente para que a equipe esteja capacitada para lidar com essas situações do dia a dia, até a chegada da ambulância”, afirma o prefeito Leandro Peixe.

Todos os agentes que participaram do curso receberam um certificado do Centro de Treinamento Life Support Emergency (Curso Operação e Resgate).