Agentes culturais de Rio das Ostras têm até o dia 14 para atualizar cadastro

Artistas, produtores, técnicos e trabalhadores do campo artístico-cultural estão sendo convocados pelo Fundo e o Conselho Municipais de Cultura de Rio das Ostras para atualizar os seus cadastros até o dia 14 de agosto. Esses dados devem ser informados junto ao Sistema de Indicadores e Informações Culturais de Rio das Ostras, instrumento de gestão do Sistema Municipal de Cultura (Lei 1949/2016)

A atualização cadastral é um dos requisitos para ser contemplado com os benefícios da legislação federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc. Com a nova legislação, é garantido auxílio emergencial para artistas, coletivos e empresas com atividades interrompidas que comprovem atuação no segmento durante os 24 meses anteriores à publicação da lei.

Quem atender os requisitos para requerer o benefício deve preencher o formulário online ou presencialmente. Para fazer o cadastro virtual, basta acessar o endereço https://fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br/ até às 23h59 do dia 14 de agosto. Aqueles não têm acesso à internet podem atualizar os dados na sede da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Avenida Cristóvão Barcelos, 109 – Centro) de segunda a sexta, das 10h às 17h, até o próximo dia 14.

Para facilitar o cadastramento dos que moram nas localidades mais distantes, a equipe da Fundação Rio das Ostras de Cultura está fazendo atendimento itinerante. No dia 11, das 10h às 12h, será em Cantagalo (Sala Verde Semente de Cantagalo – Praça Waldemar Alves Barcelos); das 14h às 15h, em Rocha Leão (Empório do Trem – Rua Henrique Sarzedas, s/nº). Dia 12, das 10h às 12h, o cadastro acontecerá no Mar do Norte (Escola Municipal Enedina Fidelis Moreira – Rua Albano Branco Guimarães, s/nº).

Outras informações sobre a convocatória para o cadastro estão disponíveis na edição 1206 do Jornal Oficial (https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/1206.pdf) e também podem ser obtidas pelo telefone: 2764-7676, das 10h às 17h.

Webconferência para sanar dúvidas

A Fundação Rio das Ostras de Cultura realiza uma nova webconferência hoje, às 19 horas. O sétimo encontro virtual vai responder dúvidas relacionadas ao cadastro, que começou na segunda, dia 3, e termina em 14 de agosto. A transmissão será pelo Facebook, no endereço https://www.facebook.com/frcriodasostras1997.

Realizada todas as quintas-feiras, desde o dia 25 de junho, as webconferências virtuais estão orientando artistas e trabalhadores do setor cultural de Rio das Ostras sobre a nova legislação federal. A última reunião, no dia 30 de julho, deu o passo a passo sobre o preenchimento do cadastro para recebimento do auxílio emergencial. Nos encontros anteriores foram abordados, entre outros temas, os avanços na regulamentação da Lei e a realização do portfólio para comprovação de trabalhos.