Agente do Segurança Presente é baleado em São Gonçalo

Um agente civil da operação Segurança Presente, em São Gonçalo, foi baleado, na manhã desta segunda-feira (14), na Rua Dr. Pio Borges, bairro do Pita, em São Gonçalo. O agente de segurança foi socorrido por colegas de patrulhamento ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro do Zé Garoto.

Segundo informações da operação, uma equipe estava em baseamento na altura do número 1949 da via, quando os agentes ouviram um barulho de tiro. Eles relatam terem visto o tiro bater no chão e resvalar na perna esquerda do agente, atingindo de raspão.

Ele foi socorrido á unidade de saúde, onde foi atendido, medicado e liberado. Em seguida, o agente foi, junto aos demais colegas, à 73ª DP (Neves), onde foi feito o registro da ocorrência. Até o fechamento desta matéria, não havia informações quento à identificação dos atiradores.