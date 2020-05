Agente de trânsito da Prefeitura é agredido em Itaipu

Policiais civis da equipe de investigação da 81ª DP (Itaipu) estão analisando as imagens registradas por câmeras de segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que flagraram, no último dia 5 (terça-feira), um homem agredindo com socos um agente de trânsito que coordenava o tráfego na Estrada Francisco da Cruz Nunes, altura do número 7.532.

De acordo com registro de ocorrência, o agente de trânsito trabalhava no local na tarde de terça-feira, quando o agressor saiu de uma das ruas adjacentes, atravessou a via e começou a conversar com a vítima. Logo em seguida, se aproveitando de um momento de distração do servidor, o indivíduo, que trajava bermuda, camiseta e máscara de proteção contra a Covid-19, desferiu socos contra o agente e em seguida deixou o local.

O agente de trânsito pediu ajuda a outros companheiros e em seguida formalizou queixa na 81ª DP, que também recebeu imagens colhidas pelo Cisp. Companheiros do agredido informaram ainda que o agressor tomou o talão de multas da mão do servidor e ainda tentou rasgá-lo. Em seguida o homem teria entrado num veículo, modelo HB20, que deixou o local, mas as câmeras de segurança registraram esse momento e as imagens foram encaminhadas de toda movimentação foram enviadas para a Polícia Civil.

Um outro servidor informou que provavelmente o agressor teria agredido a vítima por ter sido multado recentemente no mesmo local. Ele afirmou ainda que esta não teria sido a primeira vez que um agente de trânsito teria sido agredido quando exercia seu trabalho de coordenação de trânsito na cidade.