Agendamento para testagem de Covid-19 no drive-thru começará na segunda-feira

Em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Estatal de Saúde (FeSaude), retoma na próxima segunda-feira (10) a testagem para Covid-19 no modelo drive-thru. O teste, que será feito por agendamento na plataforma Dados do Bem ou por demanda espontânea, estará disponível para quem apresentar sintomas gripais (1º ao 8º dia) ou que tiver contato com casos confirmados. A medida foi tomada por conta do aumento de 10% nos casos da doença nas últimas semanas. A testagem, rápida por antígeno, vai acontecer no Campus da UFF do Gragoatá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (aberto ao público até às 16h) e sábado, das 8h às 12h (aberto ao público até às 11h). Além dos carros, pedestres também serão atendidos.

Para a realização de testes de Covid-19 em Niterói, será preciso apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência no município. Para evitar aglomerações e exposição ao vírus, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população baixe o aplicativo Dados do Bem em seu celular e realize o agendamento da testagem seguindo as orientações do próprio aplicativo. O agendamento já está disponível na plataforma.

O município apresentou aumento no número de casos da doença nas últimas semanas. A orientação é que os casos sintomáticos realizem o teste a partir do primeiro dia dos sintomas. Pessoas assintomáticas que tiveram contato com caso confirmado de Covid-19, devem realizar a coleta entre o 5º e 7º dia após a data do último contato.

Além do drive-thru, o município oferta testes rápidos de antígeno para Covid-19 nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família. Já o teste swab para RT PCR é realizado nas 8 Policlínicas Regionais e na Unidade Básica Centro. A partir da próxima semana os testes serão feitos de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h. As unidades de urgência e emergência testam somente os pacientes com indicação de internação e gestantes com sintomas respiratórios.

Outra medida é o reforço no serviço de telemonitoramento principalmente para o acompanhamento de idosos, gestantes e crianças com menos de 11 anos.