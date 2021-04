Agendamento para castração de gatos machos em SG até agosto

O Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária da secretaria municipal de Saúde de São Gonçalo estendeu até agosto o prazo para realizar o agendamento de castração de gatos machos. Desde o início do mutirão, mais de 200 animais já foram operados. Para realizar o agendamento os moradores da cidade devem ligar para a Vigilância Sanitária, pelo número (21) 3195-5198/ramal 1005, para marcar visita ao órgão. Entre os pré-requisitos para agendar a cirurgia, é obrigatório ser morador da cidade.

No dia marcado na Vigilância, o interessado deve levar CPF, identidade e comprovante de residência para realizar o agendamento da castração. Os donos também assinam o termo de ciência pré-operatório, que contém todas as orientações sobre como proceder no dia da cirurgia, que será marcado no ato da inscrição. No dia, os responsáveis também são informados sobre os riscos da operação.

As cirurgias acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, atendendo a cerca de 30 felinos machos por dia que, antes da cirurgia, passam por uma avaliação clínica. Estando aptos para a castração, os felinos são anestesiados e operados. Só podem fazer a cirurgia os gatos com idade entre 4 meses e 7 anos. Cada gonçalense pode solicitar a cirurgia de até três animais.

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde alerta que, após os munícipes realizarem o agendamento da cirurgia, é necessário o comparecimento na data marcada. Desde o início, cerca de 115 pessoas agendadas faltaram no dia da cirurgia, retirando a oportunidade de se castrar outro felino.

Vale ressaltar que, devido à pandemia do novo coronavírus, qualquer tipo de atendimento ou solicitação ao Departamento de Controle de Zoonoses deverá ser precedido por agendamento telefônico: (21) 3195-5198 ramal 1005. A Vigilância Sanitária fica no São Gonçalo Shopping (Avenida São Gonçalo, s/nº, Boa Vista).