Agendada reunião entre Axel Grael e Eduardo Paes em Niterói

Em mais uma reunião para decidir sobre os próximos passos do Governo do Estado, na tentativa de minimizar os impactos da pandemia da Covid-19, o governador Cláudio Castro se encontrou nesse domingo (21) com o prefeito de Niterói Axel Grael. O encontro foi no Palácio das Laranjeiras e também contou com a presença do prefeito do Rio Eduardo Paes.

A intenção da reunião era finalizar o documento com as medidas restritivas que seriam divulgadas nos próximos dias. Mas a Prefeitura de Niterói informou que Axel Grael e Eduardo Paes vão conceder uma coletiva de imprensa no início da tarde da próxima segunda-feira (22) no Solar do Jambeiro, em Niterói.

Também foi anunciado que será feita uma reunião virtual conjunta com os comitês científicos dos dois municípios. Após reunião com o governador, Paes e Grael seguiram para a prefeitura do Rio.

Entre as possibilidades de mudanças estão a antecipação dos feriados de abril para criar um feriadão prolongado, de 26 de março a 4 de abril, reduzindo a circulação de pessoas nas ruas. Além disso os militares do Corpo de Bombeiro farão parte da fiscalização, em conjunto com as prefeituras municipais, para coibir festas clandestinas.

VACINAS

No sábado Cláudio Castro anunciou a distribuição do maior lote de vacinas contra a Covid-19 para os 92 municípios do estado já na segunda (22). Serão enviadas 759.100 doses, sendo 618.200 de CoronaVac para a primeira vacinação e 130.900 para a segunda. As quantidades por municípios que vão receber as doses ainda não foram divulgadas.