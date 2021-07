Agenda olímpica: os principais eventos da noite deste sábado e madrugada de domingo

Sábado, 24/07

19h: Surfe – Masculino

Brazilian Storm na estreia do surfe

Os Jogos Olímpicos terão, a partir das 19h (horário de Brasília) deste sábado (24), a histórica estreia das competições de surfe. A chamada Brazilian Storm, a legião nacional de surfistas, disputa a primeira fase na praia de Tsurugasaki com os campeões mundiais Gabriel Medina e Ítalo Ferreira no masculino e Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima no feminino. Ainda tem John John Florence e Carissa Moore na água, e o evento vai até às 4h.

21h: Skate Street – Masculino

Skate conhecerá primeiro campeão

O primeiro campeão de skate na história das Olimpíadas será do street masculino. As competições começam às 20h30 deste sábado (24), e a final será pouco depois, às 0h25 de domingo. O Brasil terá três skatistas na disputa, com destaque para Kelvin Hoefler, campeão mundial em 2015. Felipe Gustavo e Giovanni Vianna também representarão o país.

22h: Ginástica Artística – Feminino

A estreia da estrela

Candidata a ser a principal estrela dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a norte-americana Simone Biles inicia sua trajetória no Japão. Dona de cinco medalhas olímpicas e de 25 em Campeonatos Mundiais, a atleta de 24 anos começará sua campanha às 3h10 deste domingo (25) na subdivisão 3, em que os EUA farão sua apresentação ao lado da Holanda e de outros dois grupos mistos nas eliminatórias.

Domingo, 25/07

05h30min: Futebol – Masculino

Futebol masculino pode ficar perto das quartas

No duelo entre os líderes do Grupo D do futebol masculino, Brasil e Costa do Marfim já têm uma vitória cada. As seleções duelam às 5h30 deste domingo (25), em Yokohama, e um novo triunfo deixaria Richarlison, Daniel Alves e cia. com um pé nas quartas de final.

09h: Basquete – Masculino

Dream Team em ação

Um clássico do basquete masculino mundial agita a primeira rodada da modalidade em Tóquio. No último jogo do dia, às 9h deste domingo (25), os Estados Unidos enfrentam a França. De um lado, o Dream Team tem alguns dos maiores nomes da NBA: Kevin Durant, Damian Lillard e cia; de outro, os franceses têm Evan Fournier, Rudy Gobert e Nicolas Batum, que também atuam na principal liga do mundo. Como os EUA oscilaram em amistosos recentes, a promessa é de jogão.

09h45min: Vôlei – Feminino

Equipe do técnico Zé Roberto estreia sonhando com ouro olímpico

A expectativa do treinador José Roberto Guimarães é de estrear com vitória, mas alerta para os perigos do jogo em velocidade das adversárias e para o talento da jogadora Kim, que sustenta as principais ações da Coreia. “É uma seleção muito perigosa ainda mais para um jogo de estreia. Vai ser difícil, mas estamos confiantes”, disse o treinador. Brasil e Coreia do Sul se enfrentam na Arena Ariake.