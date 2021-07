Agenda olímpica: as principais atrações da noite deste domingo e da madrugada de segunda

Domingo, 25/07

21h: Skate – Street Feminino

Pódio 100% brasileiro?

O maior favoritismo do Brasil em toda a Olimpíada de Tóquio é no skate street feminino, em que Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e Rayssa Leal estão entre as favoritas ao pódio. É difícil, mas não é impossível as três formarem um pódio inteiro brasileiro. O evento começa com a classificatória, às 20h30 deste domingo (25), e a final está marcada para 0h25 de segunda (26).

22h: Softball – Feminino

Favoritas se enfrentam no softball

EUA e Japão lideram a primeira fase do softball e são as seleções favoritas a disputar o ouro, portanto o duelo das 22h deste domingo (25) é uma espécie de “prévia da final”.

22h: Rúgbi – Masculino

Haka nos Jogos Olímpicos

A seleção neozelandesa de rugby de sete estreia às 22h deste domingo (25), contra a Coreia do Sul. É a oportunidade para rever o haka, a dança tradicional dos maoris, o povo originário da Nova Zelândia. Para quem gosta de rituais, a seleção de Fiji também faz o seu antes do jogo das 9h; é o Cipi, uma dança ligada à antropofagia. Os japoneses, rivais de Fiji na estreia, que se cuidem.

23h: Tênis – Simples Masculino e Feminino

Naomi Osaka e Djokovic em quadra

Dois dos favoritos ao pódio no tênis jogam na quadra central do Ariake Tennis Park no terceiro dia olímpico. Responsável por acender a tocha olímpica na cerimônia de abertura, Naomi Osaka disputa a segunda rodada do simples feminino contra Viktorija Golubic às 23h deste domingo (25). Depois tem jogo do alemão Alexander Zverev, um da bielorussa Aryna Sabalenka, e por fim o de Novak Djokovic contra o alemão Jan-Lennard Struff pelo simples masculino –este não tem horário definido, mas não começa antes das 3h30 de segunda (26).

23h20min: Natação – Masculino e Feminino

Finais na natação

Uma das finais mais esperadas da natação olímpica acontecerá no segundo dia de disputas da modalidade. Às 23h20 deste domingo (25), o Centro Aquático de Tóquio será palco da disputa do ouro nos 400m livre feminino, com provável presença dos EUA e da estrela Katie Ledecky. O evento que começa às 22h30 ainda tem duas finais dos 100m borboleta e a do 4x100m livre masculino.

Segunda, 26/07

01h36min: Surfe – Masculino

Ítalo e Medina em busca da dobradinha

Na terceira rodada do surfe masculino, Gabriel Medina entra no mar à 1h36 desta segunda (26) em bateria desafiadora contra o australiano Julian Wilson. Logo em seguida, às 2h12, é a vez de Ítalo Ferreira, que é favorito contra o neozelandês Billy Stairmand.

01h40min: Basquete – Masculino

Luka Doncic em quadra no basquete

Um jogaço abre o grupo C do basquete masculino. À 1h40 desta segunda (26), Eslovênia e Argentina têm confronto importantíssimo em uma chave que ainda tem a Espanha. Luka Doncic de um lado, Luis Scola e Facundo Campazzo de outro.

07h: Ginástica Artística – Masculino (equipe)

Final por equipes na ginástica artística

As primeiras medalhas da ginástica artística da Tóquio-2020 saem na final por equipes masculinas, marcada às 7h desta segunda (26). O Brasil ficou em nono na classificação, por isso só disputa a final se algum outro time desistir.