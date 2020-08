Agenda apreendida com tráfico na comunidade do Sabão tinha nomes de policiais do 12º BPM

Uma investigação interna PM está apurando que os nomes de 12 policiais 12º BPM (Niterói) foram encontrados numa agenda telefônica de traficantes da comunidade do Sabão, situada nas imediações da unidade. Na apuração que está sendo realizada, os agentes investigados mantiveram contato via celular com um traficante que pagava propinas para que não houvesse repressão ao trafico na localidade.

Os policiais investigados perderam o porte de arma e estão sendo submetidos a processo administrativo, que pode até resultar em expulsão da corporação. As investigações tiveram início em 2016, com a prisão do traficante Álvaro Alan Teixeira da Silva, o Ratão, com o qual foi apreendido o aparelho celular com vários nomes de policiais lotados no 12º BPM. A ocorrência foi apresentada na 76ª DP (Centro), que investigava a ação do tráfico na comunidade.

A quebra do sigilo telefônico do traficante revelou ligações feitas para alguns dos contatos policiais que constavam na agenda. Durante depoimento, Ratão afirmou que o tráfico pagava R$ 800 por semana para um policial lotado no DPO do Morro do Estado e mais R$ 700 para outro, no DPO do Caramujo. Um dos nomes citados foi o do cabo Wellington Leandro de Pontes Calixto.

Durante a investigação, que terminou com a prisão de 25 marginais, o MP concluiu que o tráfico pagava R$ 30 mil por semana a policiais do 12º BPM, por meio de intermediários que iam buscar a quantia nos fins de semana. Ratão foi preso e, em junho do ano passado, condenado a uma pena de quatro anos e oito meses de prisão.

A Corregedoria da PM passou a ouvir os donos das linhas rastreadas e e os policiais admitiram as ligações para o traficante, que ouviu como alegações que seria “assunto familiar”, e em outra versão a “compra de um carro”. A maioria dos PMs alegou que não sabia do envolvimento de Ratão com o tráfico e disseram que ele atuava como “informante”, passando informações sobre os criminosos.

Foram submetidos a Conselho de Disciplina e podem ser expulsos da PM os sargentos Cristiano de Abreu Miranda, Marcelo Juliaci, Magid Repani Filho e Diego da Costa Souza e os cabos Leonardo Soares Dias, Felipe Campos da Silva, Roney de Oliveira Maciel, Wellington Calixto, Alex Sandro Farias e Rafael Combos de Souza. Também foram identificados dois agentes já expulsos da PM, Cleber Lima de Azeredo e Dyego Barreto Gomes. A investigação foi encaminhada para o MP, que decidirá se vai denunciar os PMs à Justiça.