Agências comunitárias dos Correios em Maricá voltam a funcionar

Nesta quinta (07/05) e sexta-feira (08/05), as agências comunitárias dos Correios voltam a funcionar no município Maricá de forma gradativa. Inicialmente serão abertas nesses dois dias, das 10h às 16h, as unidades de Inoã, Guaratiba e Itaipuaçu.

Posteriormente entrarão em operação, neste mesmo horário, as agências de Ponta Negra e Espraiado. Todas as seis unidades existentes no município estavam fechadas, respeitando o decreto municipal nº 499, publicado no dia 18/03, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus.

De acordo com a secretária de Administração, Maria José de Andrade, em virtude do atual momento de combate à Covid-19, inicialmente vão abrir alternadamente três agências que funcionarão três vezes por semana. Porém, para diminuir a demanda acumulada dos dias em que ficaram fechadas, excepcionalmente nesta semana as três agências – Inoã, Guaratiba e Itaipuaçu – funcionarão em dois dias seguidos.

“Vamos afixar também um cartaz na porta dos Correios para as pessoas ficarem informadas sobre quais serão os próximos dias em que as agências vão funcionar”, disse.

Com a agência em funcionamento, a dinâmica se dará em sistema de rodízio e horário parcial, de forma a proteger a população e os servidores que farão o atendimento ao público. Em caso de filas, elas serão organizadas pelos servidores das agências.

As encomendas serão higienizadas e entregues aos seus donos. Todos os servidores públicos atenderão munidos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) como luvas, máscaras e álcool em gel.

Durante este período, só estarão em operação os serviços de encomendas que passam por triagem no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD) da empresa Correios.

Segundo a secretária, este serviço de entrega é essencial, uma vez que os usuários aumentaram suas compras via internet neste período de isolamento social.

“Poder ofertar tal serviço público em tempos de combate à Covid-19 ajuda também no aspecto da pessoa não sair de casa para se dirigir ao comércio, abrindo espaço para a contaminação e propagação do vírus. Desta forma, estamos protegendo vidas”, finalizou.

Segue abaixo os dias de funcionamento das agências

Dias 07 e 08 – Inoã, Itaipuaçu e Guaratiba

Dias 11, 13 e 15 – Ponta Negra, Espraiado e Inoã

Dias 18, 20 e 22 – Inoã, Itaipuaçu e Guaratiba

Dias 25, 27 e 29 – Ponta Negra, Espraiado e Inoã