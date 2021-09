Agências bancárias de São Gonçalo são autuadas por demora no atendimento

O Procon realizou uma ação de fiscalização em agências bancárias nas regiões Metropolitana e Serrana, Baixada e Norte Fluminense, além da Costa Verde, para verificar denúncias de consumidores sobre o tempo de espera na fila para atendimento. Entre as agências fiscalizadas estão Banco do Brasil, Bradesco Caixa Econômica, Itaú e Santander. Os fiscais constataram filas enormes, com mais de 100 pessoas esperando por atendimento. Aglomeração, sem que houvesse funcionário da agência para organizar ou efetuar triagem dos consumidores. No total, das 32 agências verificadas, 30 foram autuadas. Em 18 deles, havia fila externa de pelo menos uma hora para entrar na agência.

Em São Gonçalo, duas agências localizadas no Centro foram vistoriadas. Os consumidores aguardavam mais de 50 minutos para entrar no Itaú e mais de uma hora no Santander.

Todas as três agências fiscalizadas de Maricá havia fila com tempo acima do aceitável. No Itaú a espera era de uma hora; no Santander, mais de duas horas; enquanto na Caixa, ultrapassava três horas.



“É inaceitável que um consumidor tenha que aguardar três horas para entrar no banco e ser atendido. Apesar de existirem maneiras eletrônicas de efetuar pagamento de contas e transferências sem que seja necessário se dirigir a uma agência bancária, muitos consumidores ainda têm dificuldade com os meios digitais. O atendimento presencial ainda é muito importante e não pode ser precário dessa forma”, declarou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Baixada Fluminense – Dos cinco bancos vistoriados no Centro de Nova Iguaçu, só no Itaú não havia tempo excessivo de espera. Os consumidores que aguardavam atendimento no Santander, na Caixa, no Bradesco e no Banco do Brasil tinham que esperar mais de três horas para entrar na agência. Nestes quatro não havia fila exclusiva para o atendimento prioritário.



Região Serrana – Os agentes fiscalizaram cinco bancos situados no Centro de Teresópolis. Na Caixa Econômica, a fila externa era de mais de duas horas. Enquanto no Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, não ultrapassava 20 minutos.



Norte Fluminense – Nos dois bancos fiscalizados no Centro de Campos dos Goytacazes, os agentes identificaram fila. Clientes tiveram que aguardar três horas para receber atendimento na Caixa Econômica e 1h30min, no Banco do Brasil. No primeiro havia cerca de 100 pessoas na fila e no outro, 40.



Costa Verde– Em Angra dos Reis, os clientes da Caixa Econômica precisaram esperar cerca de três horas para serem atendidos, enquanto os do Banco do Brasil, duas horas. No Santander, o tempo era de 45 minutos. Só no Bradesco que não havia fila acima do tempo tolerável.