Agência internacional de classificação de risco confirma nota máxima para Niterói

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s Global Ratings confirmou a nota de crédito de Niterói para a mais alta em sua escala nacional: brAAA, com perspectiva estável. A nota, divulgada na terça-feira (1), reflete a avaliação da agência internacional de que “apesar dos significativos choques externos temporários, a cidade se recuperará gradualmente até 2021 e manterá sólidos resultados e políticas fiscais prudentes”. O resultado aumenta a visibilidade da cidade no mercado internacional e a confiança de novos investidores.

“A nota da agência Standard & Poors reforça o Plano de Retomada da Economia de Niterói. A cidade é uma das únicas do Brasil dentre estados e municípios a conquistar o triplo AAA no contexto da crise dos últimos anos e da própria pandemia do coronavírus. Isso amplia muito as possibilidades de investimentos e investidores quererem aportar em Niterói”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

De acordo com o relatório divulgado pela agência, “Niterói reservou prudentemente royalties de petróleo nos últimos anos, especialmente através de seu Fundo de Equalização da Receita, o que lhe permitiu lidar com os atuais choques externos”.

“A avaliação positiva da agência de classificação de risco foi baseada na manutenção de uma política responsável de gestão dos recursos públicos. É um reconhecimento de que Niterói tem estabilidade para manter os investimentos e a qualidade dos serviços, mesmo em um contexto de crise causado pela Covid-19”, afirmou a secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer.

A Standard & Poor’s classifica todos os países do mundo, governos e as empresas mais relevantes em um sistema de notas que vai de D a AAA. A graduação mais baixa é a D, que está situada na categoria de risco alto de inadimplência, juntamente, em ordem crescente, com as notas C, CC, CCC. Em seguida são atribuídas as notas da categoria de especulação, em ordem crescente, B-, B, B+, BB-, BB e BB+, que formam o grupo especulativo.

As notas do grupo de investimento começam com a nota BBB-, considerada juntamente com BBB, BBB+ a qualidade média de investimento. Seguem-se, em ordem crescente, as notas de maior grau de investimento A-, A, A+, AA-, AA, AA+ e AAA.

Ratings – Os ratings de crédito expressam a análise da agência sobre a capacidade e a vontade de uma instituição – seja uma empresa ou um governo estadual ou municipal – de honrar suas obrigações financeiras, integralmente e no prazo determinado. Diversos investidores usam esse índice como parâmetro para avaliar os riscos de investir em determinada cidade, por exemplo.

Com vinte e oito escritórios em todo o mundo e uma história de mais de cento e cinquenta anos, a Standard & Poor’s é uma agência internacional que publica análises e pesquisas sobre o mercado de ações e o mercado de títulos públicos e privados.