Agência bancária arrombada e invadida por bandidos em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (Mutuá) estão buscando, através de imagens de câmeras de segurança, a identificação dos criminosos, que na madrugada dessa quinta-feira (02) arrombaram e invadiram uma agência do Bradesco, situada na Rua Salvatori, no bairro do Rocha, em São Gonçalo.

De acordo com relatos, os bandidos conseguiram arrombar as fechaduras do estabelecimento, e não quebraram as vidraças da fachada, e entraram na agência, seguindo até onde estava está situado o cofre. Porém, quando tentavam arrombar também o cofre, o sistema de alarme da agência foi acionado, por volta das 03 horas da manhã.

Policiais militares do 7º BPM foram até o local, e quando chegaram os bandidos já haviam conseguido escapar, de acordo com informes, sem levar nada. A agência bancária permaneceu fechada para os clientes durante a quinta-feira, durante o trabalho de peritos da Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na 72ª DP, que não deu declarações a respeito da ação dos criminosos.