AFR retorna com jantar beneficente “Garçom Caixa Alta”

A espera foi longa sim, mas a contagem é regressiva para o Jantar Beneficente “Saudade de Nós, Garçom Caixa Alta”, da Associação Fluminense de Reabilitação, AFR. Em sua 34º edição, será uma noite de reencontro, com música boa e diversão com os amigos, além de uma ótima oportunidade para fazer o bem.

“De modo geral, estamos muito felizes com a retomada do evento, que é extremamente importante para a Instituição, após esses dois anos de pandemia.” revela Paola Amaral, Fonoaudióloga e Coordenadora do Voluntariado da AFR.

A organização deste evento é feita pelo voluntariado da Instituição em parceria com as melhores empresas do ramo de eventos, como a Buffets Marias e Amelias, DA Gastronomia, Cláudio Bastos Gastronomia, Bom Paladar, Hinata Buffet, Cerimonial de Cecília Vasconcelos e Decoração da Rosa dos Ventos.

Para embalar a noite as atrações confirmadas são a Banda Bloody Mary com a participação do DJ Renan Nunes. Convidados especiais estarão presentes para prestigiar a festa, como expoentes dos governos, do empresariado niteroiense, jornalistas e um seleto grupo de formadores de opinião, como influenciadores, artistas, além de grandes parceiros e amigos.

Será uma noite agradável e toda a renda será revertida para a manutenção e ampliação na Unidade Lisaura Ruas, em São Domingos. O projeto implantado na nova Unidade irá oferecer atendimento especializado a 200 crianças com deficiências intelectuais, com atuação da Equipe Multiprofissional composta por Psiquiatras, Psicólogos, Neuropsicopedagogos, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Assistentes Sociais, gerando mais de 2000 atendimentos.

O evento

O evento acontece no Clube Naval Charitas, na avenida Carlos Ermelindo Marins, 3100. Jurujuba, Niterói. Vai ser no dia 22 de setembro (quinta-feira) a partir das 20h 30min.

O Convite individual custa R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), com pagamento à vista ou parcelado em até 3x no cartão. Para mais informações e vendas é só entrar em contato pelo Whatsapp: (21) 99159-4871 ou Ttelefone 2109-2626, ramal: 240. Um e-mail também foi disponibilizado para esclarecimentos: voluntariado@afr.org.br.

A Associação

Há mais de 62 anos, a Associação Fluminense de Reabilitação é uma instituição filantrópica reconhecida de Utilidade Pública, que atua na melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos com deficiências. Ela é pioneira no Brasil na aplicação de técnicas Multi, Inter e Transdisciplinares de Terapias de Reabilitação e Medicina Física.

É uma instituição que, desde sua fundação, empreende e dedica esforços por mais espaço, por mais recursos, por mais qualidade, pelo novo. Buscar o novo é algo que faz parte do DNA da AFR.

Atualmente, a AFR conta com 214 funcionários, 200 estagiários, 1.700 pacientes em tratamento, dos quais 700 são crianças com comprometimento neurológico, gerando mais de 20.000 atendimentos mensais.