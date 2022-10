Afinal, o que está ocorrendo com o bairro de São Francisco?

Por Mário Sousa

O bairro de São Francisco, antes o bairro Saco de São Francisco, “o Saco” rifado por decisão da Câmara de Vereadores de Niterói, sempre foi uma local bucólico, tradicional com suas casas, ruas arborizadas, um paraíso, com sua orla, praia e paisagem deslumbrante. Chegou a ter um único e pequeno hotel, o Lido, sempre cheio de turistas.

Na década de 90, viveu dois momentos quase sufocantes: a pressão do mercado imobiliário contra o setor público para aumentar o gabarito no bairro e a especulação de que até o programa “Lei Seca” fora usado para esvaziar o movimento nos bares e restaurantes em benefício deste mercado.

O bairro resistiu, através do Centro Comunitário de São Francisco que enfrentou não só o poder público com o a “goela” do mercado imobiliário. Para os cerca de 10 mil moradores do bairro , tudo parecia calmo e resolvido. Mas as mudanças para pior começaram a ocorrer. Muitos bares tradicionais foram fechados e houve a revoada de centenas de jovens que lotavam de ponta a ponta as calçadas da orla , assim como das famílias que frequentavam os restaurantes começaram a sumir do local.

O policiamento foi diminuindo e até os serviços públicos começaram a serem criticados. Os assaltos e roubos nas casas passaram ser frequentes. A impressão era de um bairro esquecido e abandonado. Houve ainda uma tentativa de uma ação de Segurança com os empresários de gastronomia e a Guarda Municipal.

Na passagem do tempo e da política, a situação começou a mudar com o prefeito Rodrigo Neves, que impulsionou o Polo Gastronômico e numa parceria com o governo do Estado, na época, instalou o Programa de Segurança Niterói Presente. A Prefeitura de Niterói passou a ter responsabilidade de pagar os PMs do Niterói Presente em Niterói e de aumentar o efetivo.

A paz e a tranquilidade começou a voltar para as famílias do bairro. Niterói Presente era muito elogiado pelos moradores . O polo gastronômico se revitalizou e mesmo com pandemia, a Covid 19, a Prefeitura de Niterói ajudou os comerciantes com a o Programa Empresa Cidadã e manteve o Niterói Presente.

Recentemente, o prefeito Axel Grael foi surpreendido com a atitude anti-republicana e politiqueira do governador Claudio Castro de romper a parceria na área de Segurança com a Prefeitura de Niterói. A consequência irresponsável deste ato do governador são os assaltos e por toda a cidade e aumento de roubos de casas em São Francisco.

A insegurança voltou ao bairro e parece que tudo vem mudando no bairro para pior. Além de roubos, assaltos, fatos estranhos estão acontecendo em São Francisco. Na rua Rui Barbosa, por exemplo, fechou um supermercado e o outro próximo parece que vai para o mesmo caminho; falta quase tudo. Na própria rua, fecharam várias casas comerciais e abriram em sequência 4 farmácias da mesma empresa Tamoios.

Tradicionalmente, em várias esquinas do bairro, vivem dezenas de gatos, que são monitorados e tratados por uma rede de voluntários e cuidadores de animais, que além de colocarem comida para eles, providenciam castração e outros cuidados veterinários. Tratam os animais, sejam gatos, cachorros, gambás e outras espécies do bairro com a mesma dedicação. Mas estão sendo surpreendidos com gatos mortos nas ruas e de uma forma grotesca e extremamente perversa, um gato foi trucidado com uma facada na cabeça e exposto num muro próximo ao restaurante NOI.

Na proximidade da Caixa Econômica, seis filhotes de cachorros foram jogados e na proximidade do Valão, um cachorro morto foi abandonado e ainda misteriosamente uma septuagenária foi flagrada roubando os potes de rações colocados para os gatos das ruas de São Francisco.

Afinal, o que está acontecendo com o bairro de São Francisco, que já foi pioneiro, inclusive, de coleta de lixo seletiva?