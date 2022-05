Aeroporto Santos Dummont tem totens hackeados e exibem pornografia

Uma cena inusitada ocorreu na manhã desta sexta-feira, no Aeroporto Santos Dummont, quando foi exibido filmes pornográficos no lugar de propagandas e informações nos totens de mídia. As telas foram hackeadas e mostraram o conteúdo explícito de um site adulto.

Segundo passageiros que passaram pelo saguão do Aeroporto Santos Dummont, as pessoas pararam para entender o que estava acontecendo, outras riram, mas a maioria fez fotos e vídeos. Os registros viralizaram rapidamente nas redes sociais.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em nota, a Infraero informou que os painéis hackeados são de uma empresa de publicidade, que não tem relação com os painéis informativos de voos. Confira na íntegra:

“Ao tomar conhecimento da publicação indevida em um dos monitores publicitários do Aeroporto Santos Dumont, a Infraero tomou as medidas legais cabíveis, com registro de boletim de ocorrência e comunicação à Polícia Federal, bem como a notificação da empresa terceirizada responsável pela sua gestão para tomar providências quanto à segurança das informações veiculadas em totens de mídia”, informou a empresa.

“Ressaltamos que o conteúdo exibido nos monitores de mídia é de responsabilidade das empresas exploradoras de publicidade, que utilizam redes lógicas e sistemas próprios de divulgação, não tendo qualquer relação com o sistema de informação de voos da Infraero”, emendou.