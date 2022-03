Aeroporto de Maricá inicia operações “offshore”

As operações de transporte “offshore” de petroleiros no aeroporto de Maricá iniciaram nesta quinta-feira (03), com embarque e desembarque de funcionários da Petrobras que atuam em plataformas de petróleo na Bacia de Santos. A cidade passa a ser um dos pontos estratégicos no Estado do Rio de Janeiro para o translado, facilitando a logística de quem trabalha embarcado. Apenas os aeroportos de Jacarepaguá, Cabo Frio e Campos faziam o transporte.

A previsão da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que administra o aeroporto, é de executar entre três e quatro horários de voos diários pela empresa Omni Táxi Aéreo. Os trajetos terão aproximadamente 45 minutos de duração em cada trecho (ida e volta) entre o continente e as plataformas, que ficam a uma distância de 200 milhas náuticas (cerca de 360 km). Os helicópteros utilizados são do modelo AW-139 e têm capacidade para transportar até 12 passageiros e três tripulantes. Outras companhias de táxi aéreo poderão começar a operar em Maricá nos próximos meses.

Operação offshore é marco no Estado

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, informou que o início das operações é o marco de uma nova economia que nasce na cidade a partir da atividade petrolífera.

“Além da receita que vai gerar para o município, a importância do transporte aéreo a partir de agora também será para atrair empresas que poderão se instalar em Maricá e movimentar o comércio, entre outros setores, como hotelaria e restaurantes”, disse.

A cidade de Maricá organizou e equipou previamente seu aeroporto, desde 2018, treinando equipe especializada para atuar com operadoras de offshore.

“Maricá se preparou muito para este dia, para levar esses trabalhadores às plataformas partindo daqui, da nossa cidade. Sabemos do gargalo que existe no estado dentro desta logística, e estamos mostrando que a cidade e o aeroporto estão organizados para atender a demanda”, destacou.