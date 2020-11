Aeroporto de Cabo Frio volta a operar

A partir de 14 de dezembro, os turistas de outro estado ou quem precisar ir a Cabo Frio a trabalho, poderá fazer o trajeto de avião. O aeroporto da cidade volta a receber aeronaves da empresa Azul com 14 voos semanais para Belo Horizonte, Santos Dumont e Congonhas, operados com aeronaves ATR 72-600, de 70 assentos, e jatos da Embraer, com 118 lugares.

Mesmo com o fim da alta temporada, no início de fevereiro, a base permanecerá recebendo aviões da Azul e tendo BH como destino.

O governador do estado, Cláudio Castro, anunciou também o retorno das operações da companhia no Aeroporto Internacional do Galeão.

A iniciativa faz parte da campanha Verão Azul Conecta. Entre 14 de dezembro e 31 de janeiro de 2021, a companhia também terá voos decolando de Congonhas para Angra e Paraty, do Santos Dumont para Angra e Búzios, e de Belo Horizonte para Búzios. Essas cidades são os principais destinos procurados pelos turistas durante o verão no estado fora da capital. As passagens para todos os voos da alta estação já estão à venda. Com capacidade para nove passageiros, as aeronaves vão realizar 38 voos diários.



“Estamos com muitas novidades em nossa malha de alta temporada e o Rio será um dos estados mais beneficiados pela nossa operação especial. Com a dobradinha Azul e Azul Conecta, chegaremos a destinos inéditos, teremos uma grande oferta em Cabo Frio e reabriremos o Galeão, oferecendo mais opções de destinos para os fluminenses e contribuindo para a retomada do turismo no estado”, destaca Marcelo Bento Ribeiro, diretor de relações institucionais da Azul.

A companhia aérea reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA e Anvisa. A companhia também foi a primeira do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo.

A aeronave tem em seu interior, a disposição dos passageiros, lenços umedecidos e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.