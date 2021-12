Aeroporto de Cabo Frio começou a receber voos diretos de São Paulo e BH

O aeroporto de Cabo Frio começou a receber, a partir desta terça-feira (21), primeiro dia de verão, voos oriundos do aeroporto de Congonhas, operados pela companhia Azul, e, a partir do dia 25, voos oriundos do aeroporto de Guarulhos, operados pela Gol.

Com as rotas, quem está em São Paulo chega à Região dos Lagos em voo direto, enquanto os que saem de outras regiões do país podem desembarcar na Costa do Sol fazendo apenas uma conexão.

Os voos também atendem a moradores da região que desejam sair de Cabo Frio para São Paulo. A medida vale durante toda a temporada, entre dezembro e março. A consulta e compra das passagens são feitas pela internet, nos sites das operadoras ou nas plataformas de venda de passagens on-line.

Segundo o aeroporto, voos de Confins (Belo Horizonte) seguem operando e ganham mais frequências na alta estação. Estão previstos neste período mais de 600 voos (incluindo os de Confins).

“Com esses voos, teremos conexão com toda a malha aérea nacional, possibilitando viajar para Cabo Frio de qualquer cidade do Brasil com uma conexão apenas”, explica Rodrigo Abreu, diretor-geral do Cabo Frio Airport.

Em relação aos voos provenientes de Congonhas, iniciados nesta terça, serão duas frequências semanais, até o dia 30 de dezembro. Já em janeiro de 2022, serão três por semana.

Em relação aos voos de Guarulhos, terão início dia 25 de dezembro e irão até o dia 7 de março, com voos às terças, quintas, sábados e domingos.

Os voos de Belo Horizonte (Confins), operados o ano todo pela Azul, estão confirmados até outubro de 2022, com seis frequências semanais. Desde 16 até o dia 31 de dezembro de 2021, as frequências são diárias. Em janeiro, portanto, serão dois voos diariamente.

Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, explica as novas rotas atendem a uma demanda constante dos agentes e operadores de Turismo de São Paulo e Centro-Oeste.

“Esses voos irão atender à necessidade de todos que divulgam e comercializam nossa região em seus estados. Todo o trade turístico da Costa do Sol está comemorando”, comenta.

Rotas Verão/2022:

São Paulo (Congonhas) x Cabo Frio – Azul

De 21 a 30/12: dois voos semanais, às terças e às quintas

De 04 a 29/01: três voos semanais, às terças, quintas e sábados

Aeronave: ATR-72, com capacidade para 70 passageiros.

São Paulo (Guarulhos) x Cabo Frio – Gol

De 25/12 a 07/03: cinco voos semanais, às terças, quintas, sábados (duas frequências) e domingos.

Aeronave: ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.

Belo Horizonte (Confins) x Cabo Frio – Azul

De 16 a 31/12: voos diários

Janeiro: dois voos diários

Até 15/12 e de fevereiro a outubro/2022: seis voos semanais, de quinta a segunda (no domingo são duas frequências)

Aeronaves: ATR-72, com capacidade para 70 passageiros; E-195, com capacidade para 118 passageiros; A-320 NEO, com capacidade para 165 passageiros.

Aeroporto Internacional de Cabo Frio

O Cabo Frio Airport foi inaugurado em 1998 e é o primeiro aeroporto público com gestão privada do Brasil. Em 2007, teve sua pista ampliada, tornando-se a segunda maior pista do Estado do Rio de Janeiro. O aeroporto tem localização estratégica para o turismo na Costa do Sol, mas também para a indústria da região, visto que está habilitado a operar grandes aeronaves cargueiras e de passageiros.

“Hoje, recebe voos comerciais de passageiros das empresas Azul e Gol, voos comerciais de carga da Latam, voos internacionais fretados de passageiros e carga, além de aviação geral (voos particulares) e offshore (voos de helicópteros para as plataformas de petróleo)”, conta o aeroporto.