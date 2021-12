Aeroporto de Cabo Frio começa a receber hoje voos de Congonhas e Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio começa a receber hoje (21) os primeiros voos vindos de Congonhas (SP), operados pela Companhia Aérea Azul. Até o dia 30, serão duas frequências semanais, enquanto em janeiro serão três por semana. A notícia traz um ânimo maior à economia do município, já que os novos voos devem atrair mais turistas para a cidade neste verão.

Outra novidade é o anúncio de novos voos vindos de Guarulhos (SP), operados pela Gol. Eles terão início no próximo dia 25 de dezembro, sempre às terças, quintas, sábados e domingos. Com essas novas rotas, Cabo Frio vai receber mais de 600 voos até março de 2022. Isso porque em setembro, o Aeroporto de Cabo Frio já havia anunciado outra novidade: a volta dos voos de passageiros da Azul na tradicional rota Belo Horizonte (Confins) x Cabo Frio, confirmados até outubro de 2022.

Na época do anúncio, o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Carlos Cunha, afirmou que a retomada dos voos vindos de Confins sinalizavam a recuperação da atividade turística no município.

“Essa é uma notícia para ser celebrada, pois demonstra que nossa economia está se recuperando, assim como a atividade turística, que aos poucos vai voltando a movimentar nossa cidade. Mesmo neste período pandêmico, podemos dizer que o turismo em Cabo Frio está seguindo todos os protocolos de prevenção e segurança e trabalhando com muita responsabilidade”, afirmou Cunha.

Desta vez a notícia das novas rotas vindas de São Paulo foi comemorada pelo diretor-geral do Aeroporto, Rodrigo Abreu.

“Com esses voos, teremos conexão com toda a malha aérea nacional, possibilitando viajar para Cabo Frio de qualquer cidade do Brasil com uma conexão apenas”, comemorou Rodrigo.

A presidente do Cabo Frio Convention, Maria Inês Oliveiros, também festejou a novidade lembrando que as novas rotas atendem às demandas constantes dos agentes e operadores de Turismo de São Paulo e Centro-Oeste, que divulgam e comercializam nossa região em seus estados.