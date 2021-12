Aeronáutica suspende buscas por avião; Bombeiros seguem, auxiliados por sonar

Aos poucos, as buscas pelo avião bimotor de pequeno porto, que desapareceu no mar entre Ubatuba/SP e Paraty/RJ, em 24 de novembro, vão sendo desmobilizadas. Ainda há dois ocupantes desaparecidos. A Aeronáutica informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu os trabalhos. Contudo, os Bombeiros do Rio de Janeiro permanecem atuando na região, com auxílio tecnológico.

A aeronave saiu às 20h30min daquele dia de Campinas, interior paulista, e deveria ter pousado no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Desde segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro empregou a tecnologia “side scan“. A tecnologia é uma espécie de sonar, emprestada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. As ações de resgate também contam com mergulhadores, motos aquáticas, botes e helicópteros.

Contudo, a aeronáutica, por meio da Força Aérea Brasileira (FAB), afirmou que suspendeu os trabalhos no último sábado (4). Entretanto, a instituição militar frisou que a operação de busca “poderá ser reativada se justificada por meio do surgimento de novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes”. Seguem desaparecidos José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e o empresário Sérgio Alves Dias, de 45.

Bombeiros mantêm buscas – Foto: Reprodução

Já a Marinha do Brasil suspendeu as buscas ostensivas e afirmou que as operações entraram na fase de “colaboração/oportunidade”. Dessa forma, aeronaves e embarcações militares e civis são alertadas para comunicar às autoridades caso encontrem indícios que possam ajudar a localizar tanto a aeronave quanto os ocupantes desaparecidos. Além disso, o navio hidroceanográfico Faroleiro “Graça Aranha”, que faz um levantamento hidrográfico na localidade de buscas, também atuará simultaneamente na busca pelo bimotor.

Até o momento, apenas o corpo do piloto do avião, Gustavo Carneiro, de 27 anos, foi encontrado, na tarde de quinta-feira (5). Por meio das redes sociais, familiares dos dois desaparecidos fizeram um apelo contra a desmobilização das buscas. Tatiana Fogaça, esposa de Sérgio, fez uma publicação emocionada, na qual pediu para que os trabalhos continuem.

“Queria pedir, por favor, que todos que tenham influência, poder e capacidade de persuasão nos ajude a pedir, a implorar, a interceder para que a Aeronáutica e a Marinha estendam as buscas e utilizem todos os recursos que elas dispõem de fato nessas buscas. Enquanto família, enquanto cidadão brasileiro a minha sensação é de que meu direito de me despedir está sendo negado”, afirmou.