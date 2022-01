Aeronáutica abre concurso. Quase mil vagas, salário inicial R$ 3.825

Estão abertas as inscrições para o concurso da Aeronáutica que oferece 834 vagas de nível médio para prestação do serviço militar voluntário em 17 estados e no Distrito Federal.

Os aprovados ocuparão o cargo de terceiro-sargento, com salário inicial de R$ 3.825. A idade máxima para participação é de 40 anos (em 13 de junho de 2022, data prevista para incorporação).

A Força Aérea Brasileira (FAB) selecionará profissionais para atuação temporária como cozinheiro, motorista, motorista bombeiro e arrumador. Também há oportunidades para trabalhar nas áreas de administração, comunicações, controle de tráfego aéreo, desenho, eletricidade, enfermagem, eletromecânica, eletrônica, informática, laboratório, logística, mecânica de aeronaves, nutrição e dietética, obras, produção de áudio e vídeo, processos fotográficos, pavimentação, radiologia, saúde bucal e topografia.

Além do Distrito Federal, estão em disputa vagas para servir em cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso da Aeronáutica serão recebidas até 4 de fevereiro, mediante o preenchimento de formulário de cadastro disponível neste link: https://convocacaotemporarios.fab.mil.br/ . Não há cobrança de taxa de participação.

O processo seletivo é organizado pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap). Em caso de dúvidas, os participantes podem obter mais informações com a banca por meio do e-mail ouvidoria.dirap@fab.mil.br.