Advogados escolhem nesta terça o novo presidente da OAB-Niterói

A eleição do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói acontece nesta terça-feira (9). A votação acontece das 9h às 17h, em cinco endereços, espalhados pelo Centro da cidade. Além disso, também serão realizadas eleições para as diretorias e conselhos da Seccional RJ e das 63 Subseções do Estado.

Em Niterói, os candidatos são Cláudio Vianna (este tentando a reeleição) e Pedro Gomes. Na edição do último final de semana, o jornal A TRIBUNA trouxe entrevistas exclusivas com ambos, a fim de ajudar os votantes a conhecerem os postulantes ao cargo e fazer a melhor escolha para o triênio 2022-2024. O resultado deve ser divulgado por volta das 18h30min.

Perfil dos candidatos

Cláudio Vianna – Atual presidente da OAB-Niterói, Vianna tenta eleição para mais um mandato. Ele avalia sua administração como bem sucedida. Entre suas principais bandeiras está o uso da Escola Superior de Avocacia para atualização e parte cultural e teremos a inclusão de diversas matérias, além de ter uma atenção para os jovens, já que muitos se formam e tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho pela falta de experiência.

À reportagem de A TRIBUNA, Vianna afirmou, na manhã desta terça, momentos antes do início da votação, estar confiante na reeleição por mais um triênio. “Nós estamos muito confiantes na nossa vitória. Fizemos uma campanha eleitoral honesta, limpa, transparente e não tenho dúvidas que a advocacia de Niterói já reconheceu isso e irá votar na Chapa 1”, disse.

Pedro Gomes – Gomes se coloca como oposição à atual gestão, no pleito de 2021. O advogado afirma que a atual gestão não fez um trabalho de excelência. Ele diz que, na conjuntura atual, o gestor precisa aparecer mais. Gomes é enfático ao afirmar que “a OAB foi omissa em não se dar o passo a frente em relação a ESA, onde poderia ter sido feito muito mais em um período de pandemia”.

Também momentos antes do início da votação, Gomes afirmou estar otimista com o pleito. “A minha expectativa é sempre positiva. Fiz um bom trabalho durante três anos pela confraria, tive visibilidade, ajudei a advocacia, não me escondi durante a pandemia, fiz cursos na plataforma online zoom e qualificamos mais de 5 mil advogados. Fomos os primeiros a ensinar o advogado a como fazer audiência online pelo aplicativo”

Locais de votação em Niterói:

– Sede da 16ª Subseção

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 507 – 9º andar – Centro

– Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625, Térreo – Centro

– Complexo Hospitalar de Niterói (antiga FGV)

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 836, 2º e 3º andar – Centro

– Palácio da Justiça

Praça da República, S/N – Térreo – Centro

– ACIERJ – Associação Comercial Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 286, 2º andar – Centro

OAB-RJ

Na seccional do Rio de Janeiro, quatro chapas se cadastraram para concorrer ao pleito deste ano. Luciano Bandeira tenta a reeleição para mais um triênio à frente da OAB-RJ. Enquanto isso, as chapas encabeçadas por Sylvia Drummond, Sérgio Antunes e Roque Z se colocam como nomes de oposição. Cerca de 92 mil advogados estão aptos a votar em todo o estado.

Inadimplentes não poderão votar

Na sexta-feira (12), uma decisão em caráter liminar, publicada pela 15ª Vara Federal da Justiça do Rio de Janeiro, permitia que candidatos inadimplentes com a anuidade da OAB pudessem votar. Contudo, no sábado (13), o desembargador Guilherme Couto Castro, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região cassou a liminar. A decisão decretada durante o plantão judiciário já era esperada pelos candidatos à Presidência da OAB Niterói.