Advogado é assassinado em frente à casa de festas na Região Oceânica

Um homem foi assassinado, na manhã desta terça-feira (31), em frente à casa de festas Spazzo, em Piratininga, Região oceânica de Niterói. Equipes do 12º BPM (Niterói) e da operação Segurança Presente foram acionadas ao local. Ainda não se sabe as circunstâncias do crime.

A vítima estaria indo levar o filho ao colégio quando foi assassinado. O carro dele seria blindado, mas não suportou os tiros. Homens de moto teriam se aproximado, atiraram à queima-roupa e fugiram. Primeiras informações apontam que o homem foi atingido na cabeça. O filho nada teria sofrido.

A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada ao local. A vítima seria um advogado, ex-policial e com grande ficha criminal com anotações como escolta de traficantes.

Em atualização.