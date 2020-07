Advogado desaparecido teria sido morto traficante que atua em Cabo Frio

Um criminoso, apontado líder do tráfico na comunidade do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, estaria segundo a polícia por três de pelo menos dois assassinatos, um dos quais a morte de seu próprio advogado, identificado como Edson José Drumond Santana. A outra vítima seria o policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Luiz Paulo Costa Silva.

De acordo com agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, da Delegacia de Homicídios, o marginal, que não teve a identificação revelada e estaria foragido, atraiu a vítima para o Complexo da Maré, afirmando que pagaria seus honorários advocatícios, e depois de matar o advogado teria jogado o corpo na Baía de Guanabara. Segundo a polícia, o corpo do advogado não foi encontrado.

Por esse crime, o traficante está sendo indiciado por crimes de homicídio e ocultação de cadáver. O inquérito policial foi concluído pela DDPA nesta segunda-feira (6). O advogado havia desaparecido em janeiro desse ano, após sair de seu escritório, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio. A polícia conseguiu apurar que o traficante e o advogado teriam se desentendido, e por isso teria sido morto.

O mesmo traficante também é investigado por envolvimento no assassinato do policial do Bope Luiz Paulo Costa da Silva, em fevereiro desse ano. Por esse crime, o bandido teve a prisão preventiva decretada no mês de março.