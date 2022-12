Advogado chega ao BEP e Cabral deve sair a qualquer momento

Nesta segunda-feira (19), em entrevista coletiva realizada há pouco, na porta da Unidade Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói, o advogado do ex-governador Sérgio Cabral disse que o alvará de soltura do político já está no Rio.

“O alvará de soltura já está no Rio de Janeiro e estamos aguardando a vinda do oficial de Justiça com o documento para dar prosseguimento aos trâmites normais para que o ex-governador possa sair da prisão e seguir à casa dele a qualquer momento”, revelou o advogado Daniel Bielsken.

No entanto, a defesa disse que o ex-governador deverá seguir à risca normas. “Vale frisar ainda que há algumas questões que o ex-governador deverá seguir. Não poderá, por exemplo, deixar a residência, tem que aceitar o monitoramento eletrônico, não pode ter nenhum tipo de contato com pessoas ligadas ao processo, só poderá receber visitas de advogados e deverá comparecer às convocações do processo quando solicitado”.

Sobre sair da prisão em companhia do filho Marco Antônio, que está junto do pai na Unidade Prisional, o advogado confirmou que “o filho dele está realmente na Unidade Prisional e deverá sair junto com o ex-governador a qualquer momento”.